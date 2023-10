Wegen Abriss­ar­bei­ten an einer Auto­bahn­brücke wird in den Herbst­fe­ri­en die Bahn­strecke Bay­reuth Wei­den­berg an meh­re­ren Tagen kom­plett gesperrt. Es ver­keh­ren Ersatzbusse.

Von 30. Okto­ber ca. 6 Uhr bis 3. Novem­ber ca. 23 Uhr ent­fal­len daher sämt­li­che Fahr­ten der RB 34 zwi­schen Bay­reuth und Wei­den­berg. Die Züge wer­den durch Schie­nen­er­satz­ver­kehr mit Bus­sen ersetzt. Grund für die Sper­re ist der Abriss der Auto­bahn­hoch­brücke bei St. Georgen.

Die Abfahrts- und Ankunfts­zei­ten der Bus­se wei­chen von denen der Züge ab, so dass Anschluss­zü­ge evtl. nicht erreicht wer­den. Die Ersatz­hal­te­stel­len befin­den sich außer­dem nicht immer in unmit­tel­ba­rer Nähe zum Bahnhof.

Der detail­lier­te Ersatz­fahr­plan und die Lage der Ersatz­hal­te­stel­len ist zu fin­den unter www​.agi​lis​.de/​a​b​w​e​i​c​h​u​n​gen