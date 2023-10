Die Aus­bil­dung zum staat­lich aner­kann­ten Beruf Landwirt/​Landwirtin haben 22 jun­ge Her­ren und zehn jun­ge Damen aus den Land­krei­sen Bay­reuth, Hof, Kulm­bach und Wun­sie­del erfolg­reich abge­schlos­sen. Sie wur­den nun fei­er­lich von der Regie­rung von Ober­fran­ken verabschiedet.

Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten haben eine drei­jäh­ri­ge dua­le Aus­bil­dung absol­viert. Nach einem Berufs­grund­schul­jahr in Voll­zeit waren sie zwei Jah­re auf land­wirt­schaft­li­chen Aus­bil­dungs­be­trie­ben tätig. Wäh­rend die­ser Zeit besuch­ten sie an einem Tag pro Woche die Berufs­schu­le, um ihr Wis­sen zu ver­tie­fen. Ergän­zend fan­den Lehr­gän­ge und Schu­lun­gen an Land­ma­schi­nen- und Tier­hal­tungs­schu­len statt.

„Die Bedeu­tung der Nah­rungs­mit­tel­si­cher­heit rückt durch die aktu­el­len Kri­sen wie­der in den Fokus. Mit dem erwor­be­nen Wis­sen kön­nen Sie umwelt­ver­träg­lich und nach­hal­tig Fut­ter­mit­tel, Getrei­de, Milch und Fleisch, und damit im wahr­sten Sinn des Wor­tes wert­vol­le und gesun­de Nah­rungs­mit­tel pro­du­zie­ren“, stell­te Burk­hard Traub, lei­ten­der Land­wirt­schafts­di­rek­tor der Regie­rung von Ober­fran­ken, her­aus. „Dar­über hin­aus erhal­ten und pfle­gen die Land­wir­te die schö­ne ober­frän­ki­sche Kul­tur­land-schaft und tra­gen auch wesent­lich zum Dorf­le­ben bei“, so Traub.

San­dra Zschomm­ler, Land­wirt­schafts­ober­inspek­to­rin der Regie­rung von Ober­fran­ken, zeich­ne­te die drei Jahr­gangs­be­sten Flo­ri­an Eckl (Stamm­bach), Patrick Pon­ader (Tröstau) und Ali­na Sen­del­beck (Creu­ßen) aus. Sen­del­beck sag­te im Rück­blick auf die erfolg­reich abge­schlos­se­ne Aus­bil­dung: „Nicht das Begin­nen wird belohnt, son­dern das Durchhalten“.

Auch der Hofer Land­rat Dr. Oli­ver Bär wand­te sich in einem Gruß­wort an die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten: „Ihre Betrie­be und Ihre Arbeit sind wesent­lich für unse­re Regi­on. Wir brau­chen Sie.“

Unter den Gra­tu­lan­ten waren außer­dem Tim Schmidt, Klas­sen­lei­ter im Beruf­li­chen Schul­zen­trum Hof – Stadt und Land, Bern­hard Grü­ne­wald, Lei­ter der Berufs­schu­le 3 Bay­reuth, Ralph Bro­wa, Hofer Kreis­ob­mann des Baye­ri­schen Bau­ern­ver­bands, und Jür­gen Becher, Vor­sit­zen­der des Ver­bands für land­wirt­schaft­li­che Fach­bil­dung, Kreis­ver­band Hof.