Immer eine gute Figur – Sport­ver­ei­ne prä­sen­tie­ren ihr Können

Nach drei­jäh­ri­ger Pau­se mel­det sich am Frei­tag, den 27. Okto­ber 2023, das 18. Sport­a­ku­lum des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt mit einer bun­ten Show des Sports zurück.

Die Nach­wuchs­sport­le­rin­nen und ‑sport­ler des Bai­er­s­dor­fer SV, Int. Tae­kwon­do Black Belt Cen­ter, SC Adels­dorf, SV Buben­reuth, TS Her­zo­gen­au­rach 1861, VuPSV Schloss Raths­berg e.V., TG Röt­ten­bach, TSG Wei­sen­dorf machen immer eine gute Figur. Wie gut sie sind – das stel­len sie beim 18. Land­kreis-Sport­a­ku­lum am Frei­tag, den 27. Okto­ber 2023 in Bai­er­s­dorf unter Beweis. Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­tet eine bun­te Mischung aus Tanz, Akro­ba­tik und sport­li­chen Dar­bie­tun­gen. Ab 18 Uhr fin­det die Sport-Schau in der Mehr­zweck­hal­le am Igels­dor­fer Weg 2 statt. Ein­lass ist bereits um 17:30 Uhr. Ein­tritt ist frei.