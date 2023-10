„Sicher durchs Netz: Live-Hack­ing und Exper­ten­tipps für einen star­ken Pass­wort­schutz“ mit Exper­ten Hol­ger Bär am 26.10 2023

Eine herz­li­che Ein­la­dung geht an alle Hand­werks­un­ter­neh­men im Land­kreis: Die Hand­werks­kam­mer mit ihrem Beauf­tra­gen für Inno­va­ti­on & Tech­no­lo­gie, Hol­ger Bär, bie­tet am Don­ners­tag, 26.Oktober 2023, um 17.00 Uhr einen Vor­trag zum The­ma Sicher­heit im Netz an. In die­sem IT-Vor­trag wird es nicht nur um das abstrak­te The­ma der Sicher­heit im Netz gehen, son­dern Hol­ger Bär wird in einer Live-Hack­ing-Ses­si­on demon­strie­ren, wie leicht ein Hacker Sicher­heits­lücken aus­spio­nie­ren, Syste­me sabo­tie­ren und Daten steh­len kann. Live wird den Zuhö­rern vor Augen geführt, dass Daten­klau und Hack­ing kei­ne abstrak­te, son­dern eine kon­kre­te Gefahr auch für klei­ne­re und mit­tel­stän­di­sche Hand­werks­un­ter­neh­men dar­stellt. Daher sind die Exper­ten­tipps von Hol­ger Bär beson­ders wertvoll.

Gefah­ren von Hack­ing und die Vor­tei­le eines star­ken Pass­wort­schut­zes wer­den in der Live-Hack­ing-Vor­füh­rung nach­drück­lich unter­stri­chen. Die Orga­ni­sa­ti­on und Umset­zung des Vor­tra­ges wird vom Regio­nal­ma­nage­ment des Land­krei­ses Kro­nach sowie der Kreis­hand­wer­ker­schaft Kro­nach unterstützt.

Die Ver­an­stal­tung der Hand­werks­kam­mer ist kosten­los und rich­tet sich an inter­es­sier­te Hand­werks­un­ter­neh­men. Sie fin­det im Fab­Lab Kro­nach (Güter­stra­ße 7, 96317 Kro­nach) statt. Der Vor­trag „Sicher durchs Netz: Live-Hack­ing und Exper­ten­tipps für einen star­ken Pass­wort­schutz“ mit Hol­ger Bär beginnt um 17.00 Uhr und endet nach einem klei­nen Imbiss mit der Besich­ti­gung des FabLa­bs Kro­nach gegen 20.00 Uhr.

Das Kro­na­cher Fab­Lab ist eine Werk­statt für alle – egal, ob Hand­wer­ker oder Pri­vat­per­son und her­vor­ra­gend dazu geeig­net, neue Tech­no­lo­gien wie zum Bei­spiel Laser-Cut­ter oder 3D-Drucker aus­zu­pro­bie­ren und ken­nen­zu­ler­nen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kro­na­cher Fab­Lab sind unter fol­gen­den Links zu fin­den https://​lucas​-cra​nach​-cam​pus​.de/​f​a​b​lab oder https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​u​n​d​-​v​e​r​k​e​h​r​/​r​e​g​i​o​n​a​l​m​a​n​a​g​e​m​e​n​t​/​h​a​n​d​l​u​n​g​s​f​e​l​d​e​r​-​p​r​o​j​e​k​t​e​/​l​c​c​-​f​a​b​l​a​b​-​k​r​o​n​a​ch/

Inter­es­sier­te Hand­werks­un­ter­neh­men kön­nen sich zum Vor­trag anmel­den unter themenabend@​hwk-​oberfranken.​de

Kurz zusam­men­ge­fasst: