Ein 2:2‑Unentschieden hol­te die SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag zur für unter der Woche unge­wohn­ten Anstoß­zeit 15.30 Uhr in der Regio­nal­li­ga Bay­ern bei der U23 des 1.FC Nürnberg.

Bei der Rück­kehr von Alt­stadt-Coach „Phan­tom“ Marek Min­tal zu sei­nen Wur­zeln als Pro­fi­fuß­bal­ler in Deutsch­land und als Trai­ner gab es zunächst auf bei­den Sei­ten kaum gefähr­li­che Tor­raum­sze­nen. Qua­si wie aus dem Nichts kam denn auch mit der ersten Chan­ce in der 24. Minu­te die 1:0‑Führung für den „klei­nen“ Club: Niklas Som­mer schlug eine schar­fe und fla­che Flan­ke von rechts und Pedro Nar­ciso Mute­ba voll­ende­te ins lan­ge Eck des Bay­reu­ther Tores.

Die Nürn­ber­ger dräng­ten jetzt wei­ter und in der 30. Minu­te folg­te das 2:0 durch ein unglück­li­ches Eigen­tor des Alt­städ­ters Jonas Wie­sels­ber­ger. Die Bay­reu­ther waren jedoch nicht geschockt. Nach­dem sie kurz vor dem Eigen­tor die erste gute Mög­lich­keit hat­ten, fiel in der 32. Minu­te der 1:2‑Anschlusstreffer: Nach einem Angriff über rechts kam der Ball ins Zen­trum zu Tim Lattei­er, der Club-Kee­per Jan Rei­chert kei­ne Chan­ce ließ. Nach einer wei­te­ren guten Bay­reu­ther Chan­ce durch Mar­co Ste­fandl in der letz­ten Minu­te der ersten Hälf­te ging es mit der Club-Füh­rung in die Halbzeitpause.

Ein gefähr­li­cher Dreh­schuss von Juli­an Kania in der 50. Minu­te war die erste FCN-Chan­ce in der mun­ter gestar­te­ten zwei­ten Hälf­te. Fünf Minu­ten spä­ter köpf­te Chri­stoph Fen­nin­ger nach einer Ecke über die Lat­te des Club-Tores. Die Alt­stadt mach­te jetzt star­ken Druck. In der 64. Minu­te wur­de das Power­play belohnt, der drei Minu­ten zuvor als Joker ein­ge­wech­sel­te Jakub Min­tal köpf­te nach einer Flan­ke von links den 2:2‑Ausgleich.

Die SpVgg dräng­te zunächst wei­ter auf den Sieg­tref­fer, der Club-Nach­wuchs tat sich schwer, wie­der bes­ser ins Spiel zu kom­men. In den Schluss­mi­nu­ten schie­nen sich bei­de Teams jedoch mit dem Unent­schie­den abge­fun­den zu haben. In der 90. Minu­te gab es dann noch ein nega­ti­ves High­light für die Bay­reu­ther, als Jonas Wie­sels­ber­ger nach einem tak­ti­schen Foul an der Sei­ten­li­nie die Gelb-Rote Kar­te sah und damit nach sei­nem Eigen­tor end­gül­tig zum Pech­vo­gel des Spiels avan­cier­te. Letzt­lich blieb es in dem über wei­te Strecken sehens­wer­ten Spiel beim ins­ge­samt lei­stungs­ge­rech­ten 2:2.

Alt­stadt-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß beton­te, dass man ange­sichts des Spiel­ver­laufs und des 0:2‑Rückstandes mit dem „Nichts­sa­gen­den Unent­schie­den“ zufrie­den sein müs­se. Der Club habe schließ­lich eine star­ke zwei­te Mann­schaft mit vie­len jun­gen Talen­ten. Es wäre zwar in der Drang­pha­se in der zwei­en Hälf­te auch noch ein drit­ter Tref­fer drin gewe­sen, ande­rer­seits muss­te das Team auch die Nach­spiel­zeit in Unter­zahl über­ste­hen. Mit jetzt 19 Punk­ten aus 16 Spie­len tre­te man lei­der in der Tabel­le wei­ter auf der Stel­le. Am kom­men­den Sams­tag um 14 Uhr gegen den FC Schwein­furt 05 habe man jetzt die Chan­ce, die Hin­run­de ver­söhn­lich mit einem Sieg abzuschließen.