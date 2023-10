SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach 2 – 1. FC Dormitz 6:0 (4:0)

Kan­ter­sieg zur Kerwa

In einer durch­weg fai­ren Par­tie konn­te die zwei­te Mann­schaft der SG über­zeu­gen und gewann deut­lich mit 6:0.

Dabei stell­te Melina Goos durch einen Dop­pel­pack die Wei­chen früh auf Sieg (5. + 14.), ehe Lena Har­rer per Frei­stoß aus 20 Metern das 3:0 mar­kier­te (25.). Danach ver­flach­te das Spiel etwas, ohne dass es für die SG gefähr­lich wur­de. So dau­er­te es bis kurz vor der Halb­zeit­pau­se, ehe Gol­chin Haghna­za­ri durch ein schö­nes Solo auf 4:0 stell­te (40.). Nach dem Pau­sen­tee sahen die Zuschau­er ein unver­än­der­tes Spiel­ge­sche­hen. Dabei konn­te die SG mehr­mals fri­schen Wind in die Par­tie brin­gen, wohin­ge­gen der Geg­ner nur einen Aus­wech­sel­spie­ler zur Ver­fü­gung hat­te, da sich die Tor­hü­te­rin noch vor dem Spiel beim Auf­wär­men ver­letz­te. Nach einer Stun­de konn­te sich Ste­fa­nie Bai­er noch in die Tor­schüt­zen­li­ste ein­tra­gen, ehe Melina Goos ihr drit­tes Tor kurz vor dem Ende der Par­tie erziel­te (86.). So blieb es beim ver­dien­ten Heim­erfolg, der anschlie­ßend noch im Bur­ker Fest­zelt gefei­ert wur­de. Wir wün­schen der ver­letz­ten Aus­hilfs­kee­pe­rin von Dormitz gute Besserung.

SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsnach – SG Ebermannstadt/​Eggolsheim 0:1 (0:1)

Bit­te­re Niederlage

Für die erste Mann­schaft der SG setz­te es am Ker­wa Sonn­tag eine bit­te­re Nie­der­la­ge. Über wei­te Tei­le des Spiel­ge­sche­hens fand man wenig spie­le­ri­sche Mit­tel gegen einen defen­siv gut aus­ge­rich­te­ten Geg­ner und ver­liert am Ende unglück­lich mit 0:1.

In der ersten Halb­zeit ergab sich ein offe­ner Schlag­ab­tausch mit eini­gen Offen­siv­ak­tio­nen auf bei­den Sei­ten. So konn­te Eber­mann­stadt vor allem über Kapi­tä­nin Anni­ka Fried­rich immer wie­der offen­si­ve Akzen­tente set­zen. Die beste Chan­ce für die „Ebser“ ergab sich nach einem Eck­ball, als eine Spie­le­rin frei zum Kopf­ball kam. Die­ser konn­te auf der Linie geklärt wer­den (20.). Aber auch Sophia Beck muss­te auf Sei­ten der Gast­mann­schaft zwei­mal ihr Kön­nen unter Beweis stel­len. Zunächst hielt sie stark gegen Cari­na Nögel (25.), ehe sie einen Quer­pass von Seli­na Pelch ent­schei­dend vor Sophia Huberth ablen­ken konn­te (31.). Kurz vor dem Pau­sen­tee konn­te Ex-Bur­ke­rin Nina Pep­pel dann aus abseits­ver­däch­ti­ger Posi­ti­on das 1:0 für ihre Far­ben erzie­len (43.). Danach drück­te die SG Burk auf den Aus­gleich, aller­dings ohne zwin­gen­de Tor­ab­schlüs­se. Die Angriffs­be­mü­hun­gen wur­den alle­samt von den jetzt noch tie­fer ste­hen­den Gäste unter­bun­den. Auch eini­ge Frei­stö­ße in der geg­ne­ri­schen Hälf­te konn­ten nicht in Zähl­ba­res umge­münzt wer­den. Unter dem Strich eine Par­tie auf Augen­hö­he, in der eine Punk­te­tei­lung ein eben­falls gerech­tes Ergeb­nis gewe­sen wäre. Nichts­de­sto­trotz heißt es für die SG wei­ter hart arbei­ten und für die kom­men­den Spie­le eine Schip­pe draufzulegen.