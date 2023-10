Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­te bre­chen Ziga­ret­ten­au­to­mat auf

COBURG. In der Nacht zum Diens­tag bra­chen meh­re­re Unbe­kann­te einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten im Cobur­ger Stadt­ge­biet auf. Der Sach­scha­den liegt bei min­de­stens 2.000 Euro.

Um 22:25 Uhr bemerk­te ein Anwoh­ner in der Rosen­au­er Stra­ße vor des­sen Anwe­sen Taschen­lam­pen­licht im Bereich des dort auf­ge­stell­ten Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten. Als der Zeu­ge das Gebäu­de ver­ließ und auf die Stra­ße trat, hat­ten die Täter ihre Arbeit an dem Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten bereits been­det und ent­fern­ten sich in einem dunk­len Klein­wa­gen. Eine Fahn­dung nach den unbe­kann­ten Tätern sowie dem schwar­zen Klein­wa­gen in der Nacht blieb erfolg­los. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me vor Ort stell­te sich her­aus, dass der Auto­mat auf­ge­bro­chen und aus die­sem der gesam­te Münz­be­häl­ter­in­halt sowie die Ziga­ret­ten­packun­gen ent­wen­det wur­den. Der genaue Ent­wen­dungs­scha­den ist noch nicht bekannt, dürf­te sich aber im unte­ren vier­stel­li­gen Euro­be­reich bewe­gen. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Auto­ma­ten­dieb­stahl auf.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg sucht nun nach Zeu­gen, die am Mon­tag gegen 22:25 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Rosen­au­er Stra­ße wahr­ge­nom­men haben. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Kof­fer samt Inhalt von Dis­coun­ter­markt entwendet

EBERS­DORF B. COBURG, LAND­KREIS COBURG. Einen mit Lebens­mit­tel befüll­ten Kof­fer ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter am Mon­tag­nach­mit­tag aus einem Dis­count­markt in Ebers­dorf b. Coburg.

Einer der drei Tat­ver­däch­ti­gen betrat um 13:45 Uhr das Geschäft und nahm sich einen Kof­fer aus der Aus­la­ge. Die­sen befüll­te er mit Lebens­mit­teln. Ein wei­te­rer Tat­ver­däch­ti­ger war­te­te vor dem Laden um sei­nem Mit­tä­ter die Zugangs­tür zum Markt von außen zu öff­nen. Somit konn­te einer der Täter den Markt über den Ein­gang ver­las­sen ohne dass das Ver­kaufs­per­so­nal sofort auf den Dieb­stahl auf­merk­sam wur­de. Der Fili­al­lei­ter des Mark­tes bemerk­te schließ­lich den Dieb­stahl und ver­such­te ver­geb­lich das mit drei Insas­sen besetz­te Fahr­zeug auf dem Park­platz auf­zu­hal­ten. Das Kenn­zei­chen des Täter­fahr­zeugs sowie der Fahr­zeug­her­stel­ler sind bekannt. Die Cobur­ger Poli­zei sucht zudem noch nach einem männ­li­chen Zeu­gen, der zur Tat­zeit die Tat­hand­lung im Markt beob­ach­tet hat. Die­ser wird gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wen­den. Die Poli­zi­sten ermit­teln wegen Laden­dieb­stahls. Zu der genau­en Scha­dens­hö­he kön­nen aktu­ell noch kei­ne Anga­ben gemacht werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Ingenieurbüro

Kro­nach: Am Mon­tag­mor­gen wur­de der Poli­zei Kro­nach ein Ein­bruch in ein Inge­nieur­bü­ro in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße gemel­det. Laut Mit­tei­ler hat­ten bis­lang unbe­kann­ten Täter die Ein­gangs­tür zu den Geschäfts­räu­men auf­ge­he­belt und aus einem der Büros einen Bea­mer der Markt NEC im Wert von etwa 300,- Euro erbeu­tet. Bei dem Ein­bruch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Ama­zon-Kon­to gehackt

Kro­nach: Ein Mann aus dem Stadt­be­reich Kro­nach erstat­te­te die­se Woche Straf­an­zei­ge wegen Aus­spä­hens sei­ner Daten und Com­pu­ter­be­trugs. Der Geschä­dig­te wur­de von Ama­zon dar­auf hin­ge­wie­sen, dass offen­sicht­lich jemand sei­nen Account gehackt und eine Apple-Watch im Wert von 118,- Euro bestellt hat­te. Als der Anzei­ge­er­stat­ter hier­auf ver­such­te sein Pass­wort zurück zu set­zen, muss­te er fest­stel­len, dass sei­ne Emails von Ama­zon nicht mehr an sei­ne Mail-Adres­se wei­ter­ge­lei­tet wurden.