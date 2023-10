Von Okto­ber 2023 bis Mai 2024 geht die digi­tal-ana­lo­ge Schnit­zel­jagd Inno­Hi­kes mit mehr als 80 neu­en Chal­lenges rund um das The­ma Nach­hal­tig­keit sowie einer Neu­auf­la­ge des Gewinn­spiels auf ihren zwei­ten Hike. Wie im ver­gan­ge­nen Jahr locken neben vie­len Sofort­ge­win­nen ein E‑Bike und ein iPad Air als Hauptpreise.

Die Euro­päi­sche Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ist eine der leben­dig­sten Inno­va­tions- und For­schungs­re­gio­nen Deutsch­lands mit viel­fäl­ti­gen Kar­rie­re­chan­cen und span­nen­den Stu­di­en­fä­chern. Hil­fe beim Suchen bie­tet seit Okto­ber 2022 die Kam­pa­gne Inno­Hi­kes. Mit­hil­fe der Inno­Hi­kes-App kön­nen Schulabsolvent:innen, Aus­zu­bil­den­de, Stu­die­ren­de und Young Pro­fes­sio­nals Berufs­chan­cen und Inno­va­tio­nen spie­le­risch „erwan­dern“. In vie­len Fäl­len rein digi­tal, eini­ge Etap­pen wie das Inno­va­ti­ons­la­bor JOSEPHS erkun­det man klas­sisch zu Fuß.

Mehr als 1.000 Spie­le­rin­nen und Spie­ler haben die erste Etap­pe gemei­stert, Rät­sel und Chal­lenges absol­viert, Punk­te und Abzei­chen gesam­melt und dabei Unter­neh­men, For­schungs­la­bo­re und Hoch­schu­len in der Metro­pol­re­gi­on ken­nen­ge­lernt. Ins­be­son­de­re die Aug­men­ted-Rea­li­ty-Funk­ti­on, mit der die Hike­rin­nen und Hiker in vir­tu­el­le Inno­va­ti­ons­wel­ten ent­führt wur­den, war für vie­le ein reiz­vol­les Fea­ture. Kai Nowot­ny, der Gewin­ner des iPads, ist voll des Lobes für die App: „Ich war über­rascht, wie groß die Metro­pol­re­gi­on wirk­lich ist. Ich konn­te neue, inno­va­ti­ve Unter­neh­men ken­nen­ler­nen und habe erkannt, wie viel­fäl­tig künst­li­che Intel­li­genz zu unse­rem All­tag bei­tra­gen kann. Selbst eine Hand­werks­bäcke­rei pro­fi­tiert von KI, das ist wirk­lich span­nend.“ Nach dem Schwer­punkt­the­ma „Künst­li­che Intel­li­genz“ spie­len bei der zwei­ten Run­de Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz die Haupt­rol­le. Die Uni­ver­si­tät Bam­berg stellt in der App das Pro­jekt BaK­IM vor, das bei­de For­schungs­be­rei­che ver­knüpft. Es will mit Hil­fe von Droh­nen und KI die Pfle­ge von städ­ti­schen Bäu­men und Forst­flä­chen verbessern.

Für den Bau­ma­schi­nen­her­stel­ler Tad­a­no passt das Schwer­punkt­the­ma Nach­hal­tig­keit in der App. „Bei unse­ren Kun­den spielt inzwi­schen die CO2-Emis­si­on auf Bau­stel­len eine gro­ße Rolle.

Daher beschäf­ti­gen wir uns inten­siv damit, neue Pro­dukt­ge­ne­ra­tio­nen zu ent­wickeln, die die­sen For­de­run­gen Rech­nung tra­gen und gleich­zei­tig den Kun­den­nut­zen erhö­hen. Inno­Hi­kes ist für uns eine Mög­lich­keit, ein­fach und schnell mit inter­es­sier­ten jun­gen Leu­ten in Kon­takt zu tre­ten und auf unser Unter­neh­men als Arbeit­ge­ber, das ja etwas außer­halb von Nürn­berg liegt, auf­merk­sam zu machen“, sagt Andre­as Hof­mann, Seni­or Vice Pre­si­dent bei Tadano.

Auch die Umwelt­Bank, Sie­mens Ener­gy, das Inno­va­tions- und Grün­der­zen­trum NKu­ba­tor, die ENER­GIE­re­gi­on Nürn­berg e.V. und die Dietz GmbH aus Neu­stadt bei Coburg sind unter ande­rem neu mit an Bord – wie auch die Nürn­ber­ger Bau­mül­ler Grup­pe. Mar­ke­ting­lei­ter Leon­hard Kem­nit­zer betont die gro­ße Bedeu­tung des The­mas Nach­hal­tig­keit: „Das Pro­jekt zeigt die Lei­stungs­fä­hig­keit der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Die Teil­neh­mer haben die Chan­ce, auf spie­le­ri­sche Art und Wei­se zu ent­decken, mit wel­chen Zukunfts­the­men sich unser METRO­POL­NEWS Unter­neh­men beschäf­tigt. Bau­mül­ler pro­du­ziert elek­tri­sche Antriebs- und Auto­ma­ti­sie­rungs­tech­nik, die in Robo­tern, Tex­til­ma­schi­nen oder Schif­fen zum Ein­satz kommt.

Hier geht es neben Dyna­mik und Prä­zi­si­on vor allem auch um Ener­gie­ef­fi­zi­enz. Und genau das zei­gen wir in unse­rer Chall­enge: Wie funk­tio­nie­ren Elek­tro­mo­to­ren? Und wie­so sind die­se so energieeffizient?“

Nicht zuletzt prä­sen­tie­ren sich Pro­jek­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg auf digi­ta­len und ana­lo­gen Wan­der­tou­ren. In der App wird unter ande­rem die Mar­ke Streu­obst­wie­sen­lie­be vor­ge­stellt und die Spieler:innen erfah­ren viel Wis­sens­wer­tes über die jahr­hun­der­te­al­te, regio­na­le Obst­bau­tra­di­ti­on. Auf dem Pfad der Nach­hal­tig­keit bei Heß­dorf kön­nen die 17 Nach­hal­tig­keits­zie­le der Ver­ein­ten Natio­nen erwan­dert werden.

Wie auch am Ende des ersten Hikes wer­den die Gewin­ne­rIn­nen im kom­men­den Juni bei einem Abschluss-Event gekürt.

Down­load der Inno­Hi­kes-App: App Store (iOS) und Goog­le Play (Android). Mehr Infos unter inno​hi​kes​.de