BAM­BERG. Am Frei­tag und Sams­tag kam es zu drei kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen in der ANKER-Ein­rich­tung Ober­fran­ken. Eini­ge Per­so­nen wur­den dabei ver­letzt. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.

Am Frei­tag­abend, gegen 23 Uhr, gerie­ten zwei Per­so­nen­grup­pen anein­an­der. Im Zuge die­ser ersten Aus­ein­an­der­set­zung sol­len nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand sie­ben geor­gi­sche Tat­ver­däch­ti­ge meh­re­re syri­sche und rus­si­sche Män­ner mit spit­zen Gegen­stän­den und Eisen­stan­gen ver­letzt haben. Fünf Män­ner muss­ten im Anschluss medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Beam­te der Bam­ber­ger Poli­zei, unter­stützt von Ein­satz­kräf­ten aus Mit­tel­fran­ken, waren mit einem Groß­auf­ge­bot vor Ort und nah­men die Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest.

Am Sams­tag­früh, gegen 4.30 Uhr, ver­stän­dig­te der Sicher­heits­dienst der Ein­rich­tung erneut den Not­ruf. Eini­ge Unbe­kann­te waren in eine frem­de Woh­nung auf dem Gelän­de ein­ge­drun­gen. In die­ser schlie­fen zu die­sem Zeit­punkt ver­schie­de­ne geor­gi­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge. Die männ­li­chen Angrei­fer sol­len mit Fäu­sten und Eisen­stan­gen auf die Geor­gi­er ein­ge­schla­gen haben. Ein 35-Jäh­ri­ger und ein 43-Jäh­ri­ger wur­den am Kopf ver­letzt. Sie wur­den zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus gebracht. Ein 27-Jäh­ri­ger erlitt leich­te Schürf­wun­den am Kopf.

Am Sams­tag­abend, gegen 21.30 Uhr, kam es zum Streit zwi­schen einem 23-jäh­ri­gen Syrer und einem 49-jäh­ri­gen Geor­gi­er. Der 23-Jäh­ri­ge soll mit einer Krücke in Rich­tung des Kop­fes des 49-Jäh­ri­gen geschla­gen haben. Die­ser wie­der­um habe sich mit einer Eisen­stan­ge zur Wehr gesetzt. Bei­de Män­ner tru­gen leich­te Ver­let­zun­gen davon. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt war mit einem Groß­auf­ge­bot vor Ort. Die Beam­ten nah­men die bei­den Kon­tra­hen­ten vor­läu­fig fest.