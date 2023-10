Im Zeit­raum vom 1. bis zum 21. Novem­ber 2023 fin­det in der Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth erst­ma­lig die Bewe­gungs­ak­ti­on „Stadt-Land-zu Fuß“ statt. Ana­log dem bereits bekann­ten und erfolg­rei­chen Kon­zept des „Stadt­ra­delns“ gibt es das For­mat, zu dem nun Stadt und Land­kreis Bay­reuth jeweils antre­ten, nun auch zu Fuß.

Für die Gesund­heit und das Wohl­be­fin­den ist Bewe­gung an der fri­schen Luft beson­ders in der herbst­li­chen und käl­te­ren Jah­res­zeit wich­tig. Der Wett­be­werb schafft hier­für nun eine zusätz­li­che Motivation.

Bei dem Pro­jekt „Stadt Land zu Fuß“ geht es dar­um als Stadt oder Land­kreis in den drei Akti­ons­wo­chen die mei­sten Kilo­me­ter pro Ein­woh­ner zu erlau­fen. Die zurück­ge­leg­ten Kilo­me­ter wer­den über den Ein­woh­ner­fak­tor in Punk­te umge­rech­net und kön­nen über die App „Stadt Land zu Fuß“ oder die Inter­net­sei­te www​.stadt​land​zu​fuss​.de ganz ein­fach gemel­det wer­den. Im Rah­men des Pro­jekts kön­nen inner­halb einer Kom­mu­ne Teams gebil­det wer­den. Vor­aus­set­zung hier­für ist aller­dings der Wohn­sitz der Team­mit­glie­der im jewei­li­gen Kreis bzw. der kreis­frei­en Stadt. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aber auch Unter­neh­men, die an die­ser Bewe­gungs­ak­ti­on für die Stadt oder den Land­kreis Bay­reuth teil­neh­men möch­ten. kön­nen sich unter www​.stadt​land​zu​fuss​.de kosten­los registrieren.

„Die Schwel­le zur Teil­nah­me und damit aktiv zu wer­den ist bewusst nied­rig gehal­ten und damit moti­vie­rend. Es ist egal, ob man wan­dert, walkt, mit dem Hund spa­zie­ren oder jog­gen geht, jeder zurück­ge­leg­te Kilo­me­ter zählt für den Teil­neh­men­den, das Team und für unse­re Kom­mu­nen,“ erläu­tert Land­rat Flo­ri­an Wie­demann. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ergänzt: „Jeder von uns läuft am Tag vie­le Schrit­te – auf dem Weg zur Arbeit, beim Ein­kau­fen, im Haus oder Gar­ten. Da kom­men am Tag auch unbe­wusst eini­ge Kilo­me­ter zusam­men. Daher kön­nen wirk­lich alle bei die­ser Akti­on mit­ma­chen – und sich dabei moti­vie­ren las­sen, auch bewusst ein paar Kilo­me­ter zurück­zu­le­gen! Ich hof­fe, dass sich vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an die­ser Akti­on betei­li­gen und wir gemein­sam die Regi­on Bay­reuth zur lauf­freu­dig­sten Regi­on machen!“

Neben der Regi­on Bay­reuth haben sich mitt­ler­wei­le zehn wei­te­re Land­krei­se und kreis­freie Städ­te bei „Stadt-Land-zu Fuß“ ange­mel­det. Sie alle tre­ten beim Sam­meln der zu Fuß zurück­ge­leg­ten Kilo­me­ter gegen­ein­an­der an.