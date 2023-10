Bernd Fricke hat sein Kreis­tags­man­dat aus gesund­heit­li­chen Grün­den zurückgegeben

„Ob Kli­ma­an­pas­sungs­kon­zept, der Bau von Schul­ge­bäu­den, das inter­mo­da­les Mobi­li­täts­kon­zept, der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park, die Part­ner­schaft mit unse­ren pol­ni­schen Freun­den oder das digi­ta­le Grün­der­zen­trum: Du hast in allen zen­tra­len Aus­schüs­sen an allen wesent­li­chen Wei­chen­stel­lun­gen mit­ge­wirkt.“ Land­rat Johann Kalb ver­ab­schie­de­te am Mon­tag im Kreis­tag Bernd Fricke, der die Frak­ti­on der Bünd­nis 90/​Die Grü­nen mehr als sechs Jah­re gelei­te­tet hat­te. Dem Kreis­tag gehör­te Fricke ins­ge­samt 21 Jah­re von 1996 bis 2002 und von 2008 bis 2023 an.

„Ich habe Kom­mu­nal­po­li­tik aus Über­zeu­gung gemacht“, bedau­er­te Fricke, dass er aus gesund­heit­li­chen Grün­den das Man­dat im Kreis­tag auf­ge­ben müs­se. „Alle Par­la­men­te ste­hen vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen: Kli­ma­wan­del, Krie­ge und Kri­sen, Ver­tei­di­gung der Demo­kra­tie und die dar­aus resul­tie­ren­de Unsi­cher­heit in der Bevölkerung.“

Im Zuge der Listen­nach­fol­ge für Bernd Fricke müs­sen die Aus­schuss­sit­ze für die Kreis­tags­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen ent­spre­chend neu besetzt wer­den. Der Kreis­tag folg­te dem Vor­schlag der Kreis­tags­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen: Neu besetzt wer­den der Kreis­aus­schuss, der Bau- und Wirt­schafts­aus­schuss, der Umwelt­aus­schuss sowie der Kul­tur­aus­schuss. Die Nach­fol­ge über­neh­men in die­sen Gre­mi­en Tho­mas Ochs, Kath­rin Zwo­sta und San­dra Bischoff.

In der Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­ban­des Gym­na­si­en Stadt und Land­kreis Bam­berg, der inter­frak­tio­nel­len Arbeits­grup­pe ÖPNV, der Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­ban­des Müll­heiz­kraft­werk Stadt und Land­kreis Bam­berg, der Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­ban­des Groß­raum Nürn­berg, bei den Auf­sichts­rä­ten der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg MbH und deren Toch­ter­ge­sell­schaf­ten sowie der Cle­an­tech Inno­va­ti­on GmbH über­neh­men die Nach­fol­ge San­dra Bisch­off und Albert Deml.