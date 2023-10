Kol­pings­fa­mi­lie – Indi­en erle­ben und kennenlernen

Am Don­ners­tag, 19.10.2023 um 19:30 Uhr fin­det im Kol­ping­heim, Kol­ping­platz 1b, ein Vor­trag über Indi­en statt. Pfr. Maria­das Kal­lu­ri wird in, für vie­le von uns, unbe­kann­tes Land ein­füh­ren und Ein­drücke beschrei­ben. Dazu gibt es eine klei­ne Kost­pro­be einer indi­schen Gemü­se­pfan­ne. Info bei Maria Weber Tel. 09191 66635 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de

Kol­pings­fa­mi­lie und Bücher

BBKK, so lau­tet die Abkür­zung für die kurz­wei­li­ge Ver­an­stal­tung am Frei­tag, 20.10.2023 um 9 Uhr im Kol­ping­heim, Kol­ping­platz 1b. Bücher, But­ter­hörn­la, Kaf­fee, Kol­ping, das steckt hin­ter die­sen Buch­sta­ben. Chri­sti­ne Schmitt, Mit­ar­bei­te­rin in der St. Anna Büche­rei wird eini­ge Buch­neu­erschei­nun­gen vor­stel­len und auch ein paar Pas­sa­gen vor­le­sen. Dazu gibt es But­ter­hörn­la und Kaf­fee (oder Tee). Info bei Maria Weber, Tel. 09191 66635 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de