Die Arm­brust­schüt­zen­gil­de „Hofer“ Bam­berg-Gau­stadt 1897 e.V. been­de­te am Frei­tag mit der Preis­ver­tei­lung aus dem Kirch­weih­schie­ßen die Gau­stadter Kerwa.

Geschos­sen wur­de mit dem Klein­ka­li­ber­ge­wehr 50m auf die Reh­bock­schei­be. Den 1. Platz mit einem 31,2 Tei­ler sicher­te sich Ger­trud Moros­kow, Platz 2 ging an Elmar Rit­ter mit 59,6 Rin­gen und Platz 3 an Harald Stöck­lein mit einem 39,2 Teiler.

Bei den Kin­dern wur­de in zwei Klas­sen geschos­sen, Licht­punkt­ge­wehr und Luftgewehr.

Platz 1 bei Licht­punkt­ge­wehr mit 36,5 Rin­gen Jose­phi­ne Mackert, Platz 2 mit 35,1 Rin­gen Anton Mackert und Platz 3 mit 33,6 Rin­gen Michel Saloman.

Bei Luft­ge­wehr ging Platz 1 mit 86 Rin­gen an Jan Fried­rich, Platz 2 mit 80,8 Rin­gen an Lil­ly Pie­ger und Platz 3 mit 60,9 Rin­gen an Lenn­ox Pieger.

Den Kirch­weih­po­kal geschos­sen mit der Arm­brust sicher­te sich Win­fried Schatz mit 611gr. Holz.

Die Ehren­schei­be für Gäste gewann Mar­kus Ohme und bei der Ehren­schei­be der Mit­glie­der ziel­te der Ehren­vor­sit­zen­de Elmar Rit­ter am besten.

Am Kirch­weih­mon­tag wur­de tra­di­tio­nell der Hah­nen­schlag im Schüt­zen­haus durch­ge­führt, 17 Per­so­nen haben sich bereit erklärt auf den Göger zu schla­gen. Erst in der zwei­ten Run­de wur­de die­ser auch getrof­fen, Göger­kö­nig wur­de Micha­el Mackert.

Ins­ge­samt haben 97 Schüt­zen und Gäste an den Akti­vi­tä­ten zur Kirch­weih im Schüt­zen­haus teilgenommen.