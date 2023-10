Kosten­lo­ser Vor­trag: „Von Kulm­bach nach Man­tua – Bar­ba­ra von Bran­den­burg und der Gonzaga-Hof“

1433 hei­ra­tet Bar­ba­ra von Bran­den­burg, die älte­ste Toch­ter des Johann von Bran­den­burg, Ludo­vico Gon­z­a­ga, den zukünf­ti­gen Mark­gra­fen von Man­tua. Die Grün­de für die Hei­rat, das Leben der jun­gen Bran­den­bur­ge­rin am kunst­sin­ni­gen Hof in Gesell­schaft von nam­haf­ten Künst­lern und Huma­ni­sten, die Bezie­hung der Ehe­leu­te unter­ein­an­der und die inten­si­ven ver­wandt­schaft­li­chen Kon­tak­te in den Nor­den sind The­ma des Vor­trags. Bar­ba­ra von Bran­den­burg, schon zu Leb­zei­ten hoch gelobt und bis heu­te für ihre bedeu­ten­de Rol­le als Mark­grä­fin von Man­tua gewür­digt, erweist sich als eine bemer­kens­wer­te Frau­en­fi­gur des 15. Jahrhunderts.