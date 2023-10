Mit­tei­lung des Mark­tes Igens­dorf ‑Bau­ver­wal­tung:

Lei­der muss­ten wir im Umgriff des Feu­er­wehr­hau­ses Pet­ten­sie­del eine beson­ders bedau­erns­wer­te Form von Van­da­lis­mus fest­stel­len. Unbe­kann­te haben Beu­tel mit Hun­de­kot in den Egel­see­bach, sowie gezielt auf das Dach und Vor­dach des Feu­er­wehr­hau­ses sowie in die Äste der Bäu­me geworfen.

Allein auf­grund der Anzahl der Beu­tel dürf­te hier ent­we­der von einem syste­ma­ti­schen Vor­ge­hen aus­ge­gan­gen wer­den oder jemand hat die Beu­tel aus dem in der Nähe ste­hen­den Abfall­be­häl­ter geholt und damit das Feu­er­wehr­haus bewor­fen. In jedem Fall han­delt es sich hier um eine Straf­tat. Der Markt Igens­dorf behält sich vor, Anzei­ge zu erstat­ten. Mit­ar­bei­ter der Markt­ge­mein­de müs­sen die Kot­beu­tel nun mit hohem Auf­wand ent­fer­nen und ent­sor­gen. Die Kosten dafür trägt wie immer die All­ge­mein­heit. Der Markt Igens­dorf bit­tet um Hin­wei­se zur Ermitt­lung der Ver­ur­sa­cher an Frau Ham­me­r­and unter 09192 925273 oder karin.​hammerand@​igensdorf.​de