„Pro­bio­ti­scher Joghurt“ – das war frü­her ein­mal das Ver­spre­chen, dass es sich um ein beson­ders gesund­heits­för­der­li­ches Pro­dukt han­deln soll. In Pro­bio­ti­ka wie Kefir, Joghurt, Käse oder fer­men­tier­tem Gemü­se kom­men leben­de Mikro­or­ga­nis­men natür­li­cher­wei­se vor. „Ob sie unse­re Gesund­heit tat­säch­lich posi­tiv beein­flus­sen, ist jedoch wis­sen­schaft­lich nicht ein­deu­tig nach­ge­wie­sen“, sagt Doris Spod­dig, Ernäh­rungs­exper­tin von der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. Her­stel­ler von Lebens­mit­teln und Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln wer­ben daher seit eini­gen Jah­ren nicht mehr mit dem Begriff „pro­bio­tisch“.

Fer­men­ta­ti­on ver­bes­sert die Bekömmlichkeit

Im mensch­li­chen Darm leben Bil­lio­nen von Bak­te­ri­en, sie bil­den den Haupt­be­stand­teil des soge­nann­ten Mikro­bi­oms. Zur Darm­flo­ra gehö­ren zum Bei­spiel Milch­säu­re­bak­te­ri­en (Lakt­o­ba­zil­len) und Bifi­do­bak­te­ri­en. Pro­bio­ti­sche Lebens­mit­tel ent­ste­hen durch Fer­men­ta­ti­on, bei der Mikro­or­ga­nis­men orga­ni­sche Stof­fe umwan­deln. Milch­säu­re­bak­te­ri­en spie­len hier eine beson­de­re Rol­le. Sie ver­ar­bei­ten Koh­len­hy­dra­te zu Milch­säu­re. „Ins­be­son­de­re milch­sau­er ver­go­re­ne Milch­pro­duk­te sind für Men­schen mit einer Milch­zucke­r­un­ver­träg­lich­keit oder Lak­to­se­into­le­ranz meist bes­ser ver­träg­lich als die pure Milch“, sagt Doris Spod­dig. Außer­dem kön­nen fer­men­tier­te Lebens­mit­tel etwa wäh­rend oder nach einer Anti­bio­ti­ka-The­ra­pie hel­fen, das Gleich­ge­wicht im Darm wiederherzustellen.

Prä­bio­ti­ka und Pro­bio­ti­ka ergän­zen sich

Grund­sätz­lich gilt: Wer aus­rei­chend pro­bio­ti­sche Lebens­mit­tel zu sich nimmt, braucht kei­ne Pro­bio­ti­ka in Form von Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln. Schwer­kran­ke oder Men­schen mit einem stark geschwäch­ten Immun­sy­stem soll­ten gene­rell bes­ser kei­ne Lebens­mit­tel mit spe­zi­el­len Bak­te­ri­en­kul­tu­ren zu sich neh­men. Für den täg­li­chen Spei­se­plan emp­fiehlt Doris Spod­dig eine Kom­bi­na­ti­on aus Pro­bio­ti­ka und Prä­bio­ti­ka. Letz­te­re sind Bal­last­stof­fe, die den erwünsch­ten Bak­te­ri­en als Nah­rung die­nen und dadurch deren Wachs­tum beför­dern. Ent­hal­ten sind sie in vie­len Gemü­se­sor­ten wie Spi­nat, Man­gold, Chi­co­rée, Lauch, Topin­am­bur, außer­dem in Hül­sen­früch­ten, Bee­ren, Saa­ten sowie Nüs­sen und nicht zuletzt in Voll­korn­pro­duk­ten. „Kom­bi­nie­ren Sie zum Bei­spiel zum Früh­stück Natur­jo­ghurt mit Bee­ren, Kür­bis­ker­nen und Hafer­flocken oder mit­tags ein Ofen­ge­mü­se mit einem herz­haf­ten Joghurt-Quark-Dip“, schlägt Doris Spod­dig vor. Damit die Bal­last­stof­fe gut auf­quel­len kön­nen, hilft es, viel zu trin­ken: min­de­stens 1,5 Liter Flüs­sig­keit am Tag – am besten Was­ser oder Früch­te- und Kräu­ter­tees. Wich­tig für einen gesun­den Darm ist außer­dem mög­lichst viel Bewe­gung. Gym­na­stik oder ein flot­ter Spa­zier­gang för­dern die Darm­tä­tig­keit und regen die Ver­dau­ung an.