1. Damen: Kegel­kri­mi vom Feinsten

Das Duell der NBC-Pokal-Teil­neh­mer SKC Eggols­heim und KC Schrez­heim war an Span­nung nicht zu überbieten.

Bei der Begrü­ßung for­der­te Kapi­tä­nin Cori­na Bese einen Sieg mit 3 Holz Vor­sprung – in Anspie­lung auf den direk­ten Rück­stand beim inter­na­tio­na­len Tur­nier. Von Beginn an wur­de den zahl­rei­chen Zuschau­ern viel gebo­ten: Manue­la Haß­fur­ther star­te­te ver­hal­ten, kämpf­te sich aber von Bahn zu Bahn an ihre Kon­tra­hen­tin her­an und gewann mit 569 zu 558 Holz den 1. Mann­schafts­punkt. Auf den Neben­bah­nen über­asch­te Jas­min Hahn ihre Geg­ne­rin mit einem Bil­der­buch­start. In der zwei­ten Hälf­te konn­te sie dar­an jedoch nicht anknüp­fen und muss­te zuse­hen, wie die Schrez­hei­me­rin (586 Holz) an ihr vor­bei zog. 14 Holz Rück­stand galt es für die Mit­tel­paa­rung aufzuholen.

Andrea Ber­ger for­der­te ihrer Geg­ne­rin auf den ersten Bah­nen eini­ges ab und sicher­te sich mit rou­ti­nier­ten Wür­fen 2 Sät­ze.. Die­se dreh­te den Spieß anschlie­ßend um und es folg­te ein enges Kopf-an-Kopf-Ren­nen bei­der Spie­le­rin­nen. Hopp benö­tig­te im letz­ten Wurf eine 9 für den Sieg, spiel­te eine 7, sodass Ber­ger (560 Holz) mit 1 Holz Vor­sprung den 2. Mann­schafts­punkt für Eggols­heim sicher­te. Ähn­lich span­nend ver­lief das Duell zwi­schen Cori­na Bese und ihrer Kon­tra­hen­tin. Bese glänz­te im Abräu­men, hielt den Attacken ihrer Geg­ne­rin stand und konn­te sich am Ende über tol­le 581 Holz und einem Mann­schafts­punkt freuen.

Das Eggols­hei­mer Schluss­duo Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert ging mit einem schma­len Plus von 6 Holz auf die Bahn. Jop­pert star­te­te ver­hal­ten und konn­te der star­ken Schrez­hei­me­rin nur auf der 2. Bahn mit 164 Holz Paro­li bie­ten. Trotz feh­len­dem Neu­ner­glück kämpf­te sie um jedes Holz, auch wenn der Mann­schafts­punkt am Ende mit 594:618 Holz klar an die Tages­be­ste Lutz ging. Wäh­rend­des­sen rich­te­ten sich alle Augen auf Schwarz­mann, die nach einem sen­sa­tio­nel­len Abräu­men auf der 3. Bahn bereits 2 Satz­punk­te ver­bu­chen konn­te. In der Gesamt­holz­zahl waren bei­de Mann­schaf­ten stets gleich auf. Im 4. Satz gelang Schwarz­mann ein schwie­ri­ger Wurf, damit sicher­te sie sich ihren Mann­schafts­punkt und damit ein Unent­schie­den in der Gesamt­wer­tung. Doch der Mann­schafts­sieg war greif­bar nah. Wie­der waren die letz­ten bei­den Wür­fe für das End­ergeb­nis ent­schei­dend und brach­ten die Hal­le schließ­lich zum Jubeln, denn Eggols­heim gewann hauch­dünn mit 3429 zu 3425 Holz.

Am Ende waren Fans wie Spie­le­rin­nen glei­cher­ma­ßen durchgeschwitzt.

„4 Holz Vor­sprung ist 1 Holz mehr als wir uns zum Ziel gesetzt hat­ten“, so Jop­pert augen­zwin­kernd nach dem Spiel. „Mit dem ersten Sieg in die­ser Sai­son haben wir nicht nur unser Selbst­ver­trau­en gestärkt, son­dern auch einen wich­ti­gen Bau­stein im Kampf gegen den Abstieg gelegt.“

2. Damen SKC‚67 Eggols­heim: Super tol­le Mann­schafts­lei­stung bescher­te den näch­sten Heimsieg!

Im zwei­ten Heim­spiel der noch jun­gen Sai­son 23/24 in der Bezirks­ober­li­ga fuhr die 2. Damen­mann­schaft des SKC‚67 Eggols­heim mit einer super tol­len Mann­schafts­lei­stung gegen die 2. Damen­mann­schaft vom TSV Brei­ten­güß­bach einen Heim­sieg ein.

Am Ende zeig­te der Tota­li­sa­tor 2159 zu 2133 Holz und 5 zu 1 Mannschaftspunkte.

Doch ganz so ein­fach und deut­lich wie das End­ergeb­nis ver­mit­telt war der Spiel­ver­lauf nicht.

Im Start­paar konn­te Sil­via Bess­ler mit 543 zu 533 Holz nach einem span­nen­den Aus­tausch mit ihrer Geg­ne­rin und 2,5 Spiel­punk­ten den Mann­schafts­punkt für ihr Team sichern.

Anders erging es Hel­ga Frie­de; sie konn­te kei­nen Spiel­punkt gewin­nen und muss­te schließ­lich nach zwei Durch­gän­gen ver­let­zungs­be­dingt aus­ge­wech­selt werden.

Für sie kam Tan­ja Geisler, die aber auch das Blatt nicht wen­den konn­te. Mit 493 zu 549 Holz ging der Punkt an Breitengüßbach.

Damit wur­de es rich­tig span­nend, zwar hat­ten nun bei­de Mann­schaf­ten je einen Spiel­punkt, aber mit deut­lich mehr Holz, 1036 zu 1082, gin­gen die Gäste in Führung.

Aber die Heim­mann­schaft hat­te ja noch zwei Trümp­fe im Ärmel! Jetzt tra­ten San­dra Helm­reich und Simo­ne Schramm für den SKC‚67 Eggols­heim an. Und sie mach­ten ihr Ding! San­dra hol­te sich mit kon­se­quen­tem Ein­satz und 549 zu 516 Holz den Mannschaftspunkt.

Simo­ne als Tages­be­ste setz­te noch eins drauf, mit 574 zu 535 Holz und einem super Räum­er­geb­nis von 197 Holz ließ sie ihrer Geg­ne­rin kei­ne Chan­ce. Somit war der am Ende doch deut­li­che Sieg der Heim­mann­schaft end­gül­tig besiegelt.

„Das war ein ganz fan­ta­sti­scher und wich­ti­ger Sieg“, jubel­te San­dra Helm­reich, „damit haben wir uns im guten Mit­tel­feld auf Rang 5 plat­ziert und kön­nen am näch­sten Sams­tag hoch moti­viert zum Aus­wärts­spiel nach Wil­helms­thal, der­zeit auf Platz 3, aufbrechen.“

1. Her­ren: Unent­schie­den gegen star­ke Fortunen

Mit 3491:3492 über­spiel­ten der hei­mi­sche SKC´67 Eggols­heim und For­tu­na Neu­kir­chen am 4. Spiel­tag der Bay­ern­li­ga Nord den Mann­schafts­bahn­re­kord. Ledig­lich ein Holz fehl­te den Rot-Schwar­zen zum Sieg. Mit die­sem Unent­schie­den ran­giert der SKC wei­ter­hin auf dem 6. Platz.

Bereits im Start­paar war allen Zuschau­ern klar, dass sie an die­sem Tag eine sehens­wer­te Par­tie erle­ben wür­den. SKC-Kapi­tän Kai Post­ler muss­te sich mit 585:603 geschla­gen geben. Chri­sti­an Will unter­lag im ersten Satz deut­lich, konn­te sich die ver­blie­be­nen drei Sät­ze sichern und hol­te trotz 577:590 den ersten MP.

Mar­kus Haus­ner und Robin Straß­ber­ger fackel­ten auf den ersten 60 Wür­fen im Mit­tel­paar ein wah­res Feu­er­werk ab. Bei­de hat­ten hier bereits über 320 Holz erspielt. Haus­ner sieg­te mit 596:548, Straß­ber­ger mit 618:577. Mit 409 Holz in die Vol­len erziel­te er in die­ser den besten Teil­wert auf der SKC-Anla­ge ever. Für das Team bedeu­ten 2320 Kegel am Ende in die­ser Teil-Dis­zi­plin einen neu­en Rekord.

Mit einem 3:1 und einer 58-Holz-Füh­rung betra­ten nun Andre­as Graf und Chri­sto­pher Schlund die Bah­nen und es ent­wickel­te sich ein Kri­mi. Graf konn­te zwar die ersten drei Sät­ze gewin­nen und somit vor­zei­tig ein Remis sichern, doch Schlund muss­te zu die­sem Zeit­punkt den MP auch schon abge­ben. Somit wur­de es zum Foto-Finish über die mehr erspiel­ten Höl­zer. Vor der Schluss­bahn hat­te der SKC noch 24 „Gute“, doch auf dem letz­ten Wurf sicher­ten sich die nie auf­ge­ben­den For­tu­nen den allei­ni­gen Mann­schafts­bahn­re­kord (Graf 568:551, Schlund 547:623).

„Die­ser Punkt gegen eine der stärk­sten Teams der Liga mit unse­rem Ergeb­nis ist zwar stark, aber nach dem Spiel­ver­lauf müs­sen wir eigent­lich gewin­nen“, so Trai­ner Micha­el Par­zefall. Chri­sti­an Will hebt aller­dings das Posi­ti­ve her­aus: „Wir haben ein Top-Mann­schafts­er­geb­nis gespielt. Die Mann­schaft wird immer besser.“

3. Her­ren: Tabel­len­nach­barn im Duell

Am 4ten Spiel­tag gastier­te die 3te Her­ren­mann­schaft des SKC beim Tabel­len­nach­bar RSV Lis­berg. Der SKC stand nach dem 3ten Spiel­tag auf Platz 8 dicht gefolgt von den Lis­ber­gern auf Platz 9. Die­se sind bekannt dafür die mei­sten Ihrer Punk­te auf ihrer schwer zu bespie­len­den 2 Bah­nen­an­la­ge zu holen, des­halb war höch­ste Vor­sicht und Kon­zen­tra­ti­on gebo­ten zu dem muss­te man noch eini­ge Aus­fäl­le bekla­gen wes­halb man mit einer kom­plett neu­en Trup­pe in die­ses Spiel ging.

Gleich zu Beginn star­te­te rou­ti­nie Robert Busch gegen sei­ne Kon­tra­hen­ten Wel­lein Andre­as und zeig­te auf den schwe­ren Bah­nen eine sehr star­ke Lei­stung. Bereits im ersten Satz konn­te er 42 Holz gut machen und gewann die­sen mit 141 zu 99. Danach ging es hin und her letzt­end­lich hol­te Robert sei­nen Mann­schafts­punkt und 47 Holz (476–523). Somit hat­te Enri­co Lache der auf Posi­ti­on 2 star­te­te ein klei­nes Polster.

Enri­co star­te­te sou­ve­rän in die Par­tie und zeig­te sein Kön­nen auf den schwer zu spie­len­den Bah­nen hol­te er alle 4 Satz­punk­te, Spiel­te im Schnitt auf jeder Bahn 130 und konn­te mit einem spit­zen End­ergeb­nis von 464:521 glän­zen. Nach die­sem Zwi­schen­stand führ­te man 4:0 und mit 104 Holz.

Auf Posi­ti­on 3 star­te­te Rein­fel­der Uwe der ver­pass­te es lei­der den Sack zuzu­ma­chen konn­te aber die gute Aus­gangs­la­ge ver­wal­ten. Nach guten Beginn tat er sich auf den Bah­nen schwer kämpf­te aber und konn­te 2 Satz­punk­te gewin­nen, ver­lor aber auf­grund eines weni­ger erspiel­ten Hol­zes denn Mann­schafts­punkt das Duell ende­te 502:501.

An Posi­ti­on 4 muss­te Schmitt Mar­cel den Sieg nur noch nach Hau­se brin­gen. Die­ser tat sich auf den Bah­nen sicht­lich schwer und hat­te es dazu noch mit dem stärk­sten Spie­ler der Heim­mann­schaft zu tun. Trotz­dem gab er alles hol­te 2 Satz­punk­te und konn­te den Sieg ins Ziel brin­gen das Duell ende­te 526:487.

Somit stand ein Aus­wärts­sieg auf dem Kon­to auf den schwe­ren Bah­nen des RSV Lis­berg konn­te man mit 2:4 Punk­ten und eine Gesamt­ergeb­nis von 1968:2032 Holz gewin­nen. Der Geg­ner steckt nun bereits am 4ten Spiel­tag mit 0 Punk­ten in der Kri­se auf dem letz­ten Platz. Der SKC hin­ge­gen mach­te Tabel­len­plät­ze gut und festigt sei­nen Platz in der Tabellenmitte.

Jugend: U14 mit Aus­wärts­pre­mie­re in Breitengüssbach

Das erste Aus­wärts­spiel für unse­re drei Neu­lin­ge Ella Hob­ner, Felix Schmitt und Felix Schramm führ­te sie auf die Bun­des­li­ga­bah­nen des TSV Breitengüssbach.

Dabei war lei­der gegen star­ke Gast­ge­ber nichts zu holen. Die­se pro­fi­tier­ten von der wesent­lich grö­ße­ren Erfah­rung und gewan­nen mit 1822:1482 / 6:0.

Den­noch kön­nen Ella (375 Holz), Felix Schmitt (308) und Felix Schramm mit dem besten Ergeb­nis auf Eggols­hei­mer Sei­te (404 Holz) stolz auf ihre Lei­stun­gen sein.