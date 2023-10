Schwimm­ab­zei­chen-Wett­be­werb: Röden­tal-Ein­berg hat die Nase vorn

Die Grund­schu­le Röden­tal-Ein­berg ist der gro­ße Gewin­ner des dies­jäh­ri­gen Schwimm­ab­zei­chen-Wett­be­wer­bes für Grund­schu­len und wei­ter­füh­ren­de Schu­len im Land­kreis Coburg. Bei einer Sit­zung des Kreis­aus­schus­ses für Bil­dung, Kul­tur und Sport zeich­ne­te Land­rat Seba­sti­an Straubel außer­dem die Grund­schu­le Seß­lach sowie die Grund­schu­le Grub am Forst für ihr tol­les Enga­ge­ment bei der För­de­rung des Schwimm­un­ter­richts aus.

Bei der Sie­ger­eh­rung erin­ner­te der Land­rat dar­an, dass die Idee für den im Schul­jahr 2021/2022 erst­mals durch­ge­führ­ten Schwimm­ab­zei­chen-Wett­be­werb bei einer Sit­zung des Sport­bei­ra­tes gebo­ren wur­de. Der Land­kreis wol­le damit das Enga­ge­ment sei­ner Schu­len beim Schwimm­un­ter­richt wür­di­gen. „Gro­ße Unter­stüt­zung“, beton­te Seba­sti­an Straubel, lei­ste dabei seit der ersten Stun­de die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels mit der Bereit­stel­lung der Geld­prei­se für die erfolg­reich­sten Schulen.

Die Grund­schu­le Röden­tal-Ein­berg bekam als Spar­ten­be­ste 500 Euro, die Grund­schu­le Seß­lach 400 Euro sowie die Grund­schu­le Grub am Forst 300 Euro. Aus dem Bereich der wei­ter­füh­ren­den Schu­len wur­den in die­sem Jahr kei­ne Mel­de­li­sten für abge­leg­te Schwimm­ab­zei­chen ein­ge­reicht. Die Aus­wer­tung des Wett­be­wer­bes erfolgt über die abge­leg­ten Schwimm­ab­zei­chen in Bron­ze, gewich­tet nach Jahr­gangs­stu­fen und unter Berück­sich­ti­gung der Gesamt-Schülerzahl.

Rai­ner Engel­hardt (Spon­so­ring-Mana­ger der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels) bezeich­ne­te den Schwimm­ab­zei­chen-Wett­be­werb als „sehr wert­voll“, weil die­ser den inzwi­schen oft zu kurz kom­men­den Schwimm­un­ter­richt beloh­ne. Des­halb ging sein Auf­ruf auch an die wei­ter­füh­ren­den Schu­len mit Sitz im Land­kreis Coburg: „Wir freu­en uns auch künf­tig über jede teil­neh­men­de Schu­le und jedes teil­neh­men­de Kind.“ Schließ­lich sei es für die Sicher­heit der Kin­der extrem wich­tig, das Schwim­men zu beherrschen.

Pas­send zum Wett­be­werb war eine Infor­ma­ti­on von Land­rat Seba­sti­an Straubel zu Sit­zungs­be­ginn: Dem­nach haben bay­ern­weit alle Erst­kläss­le­rin­nen und Erst­kläss­ler sowie die Vor­schul­kin­der des Schul- und Kin­der­gar­ten­jah­res 2023/2024 in den Genuss der Schwimm­för­de­rung gekom­men. Das heißt: Sie erhiel­ten einen Gut­schein über 50 Euro für einen Schwimm­kurs zum Erwerb des „See­pferd­chens“.

Um den Anteil an Nicht­schwim­mern bereits bei Schul­ein­tritt nach­hal­tig und signi­fi­kant zu ver­rin­gern, wird das Schwimm­för­der­pro­gramm zudem ab dem Kin­der­gar­ten­jahr 2024/2025 ver­ste­tigt. Dann wer­den alle Vor­schul­kin­der jähr­lich zu Beginn des jewei­li­gen Kin­der­gar­ten­jah­res einen Gut­schein über 50 Euro für einen Schwimm­kurs zum Erwerb des „See­pferd­chens“ erhalten.