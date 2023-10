In die­sem Jahr lädt das Evang.-Luth. Deka­nat Bam­berg zu zwei beson­de­ren und ganz unter­schied­li­chen Fest­got­tes­dien­sten zum Refor­ma­ti­ons­tag am 31. Okto­ber 2023 ein: Um 17 Uhr fin­det ein Got­tes­dienst für Jugend­li­che und alle Inter­es­sier­ten in der Maria-Kili­an-Kir­che in Mühl­hau­sen statt.

Gestal­tet wird er von einem Team der Evan­ge­li­schen Jugend im Deka­nats­be­zirk Bam­berg um Deka­nats­ju­gend­pfar­re­rin Kath­rin See­li­ger und Tobi­as Bern­hard vom Amt für Jugend­ar­beit in Nürn­berg. Musi­ka­lisch umrahmt wird er von einer Band.

Um 19 Uhr sind dann alle Inter­es­sier­ten zum zen­tra­len Got­tes­dienst in die Erlö­ser­kir­che in Bam­berg ein­ge­la­den. „Es ist das Heil uns kom­men her“ ist die dies­jäh­ri­ge Kan­ta­te von Johann Seba­sti­an Bach beti­telt, mit der auch der Fest­got­tes­dienst über­schrie­ben ist. Musi­ka­lisch gestal­ten sie Nina Dörf­ler (Sopran), Susan­ne Wit­te­kind (Alt), Chri­sto­pher Kess­ner (Tenor), Tobi­as Hauf­ler (Bass), der Kan­ta­ten­chor der Erlö­ser­kir­che und die Kan­to­rei von St. Ste­phan unter der Lei­tung von Eli­sa Krü­ger und Deka­nats­kan­to­rin Mar­ké­ta Schley Reind­l­o­vá. Die musi­ka­li­sche Gesamt­lei­tung hat Deka­nats­kan­to­rin Mar­ké­ta Schley Reind­l­o­vá. Die Pre­digt zur Kan­ta­te über­nimmt Dekan Hans-Mar­tin Lech­ner, die Lit­ur­gie die Pfar­re­rin­nen Anet­te Simo­jo­ki und Jubleth Mungure.