Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bre­cher sucht Tank­stel­le heim

BAM­BERG. In der Cobur­ger Stra­ße wur­de zwi­schen Sams­tag und Sonn­tag­früh, 07.50 Uhr, eine Tank­stel­le auf­ge­bro­chen. Der bis­lang noch unbe­kann­te Täter brach mit einem Werk­zeug ein Fen­ster auf und gelang­te so ins Inne­re der Tank­stel­le. Dort wur­den diver­se Ziga­ret­ten­packun­gen und Süßig­kei­ten in einem mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag gestoh­len. Zudem wur­de noch eine Kas­se geöff­net, die aller­dings leer war. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 200,- Euro beziffert.

Zeu­gen, die zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–2210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­ter hin­ter­lässt Schuh­ab­druck auf Kotflügel

BAM­BERG. An einem schwar­zen Sko­da, der zwi­schen 11. und 12. Okto­ber, zwi­schen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr, in der Pödel­dor­fer Stra­ße geparkt war, trat ein Unbe­kann­ter gegen den hin­te­ren rech­ten Kot­flü­gel und rich­te­te Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000,- Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

BISCH­BERG. Am Reu­thers­bach in Tros­dorf beschä­dig­ten Unbe­kann­te zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­mit­tag die Wind­schutz­schei­be und die Motor­hau­be eines dort gepark­ten Pkws mit einer unbe­kann­ten Sub­stanz. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ALTEN­DORF. Im Zeit­raum zwi­schen Sams­tag, 20.00 Uhr und Sonn­tag, 9.45 Uhr, wur­de in der Schul­stra­ße eine Gar­ten­mau­er samt Zaun beim Ran­gie­ren eines Fahr­zeu­ges beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeu­gen, die zur Unfall­flucht Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

SCHESS­LITZ. Am Sonn­tag zwi­schen 0.30 Uhr und 6.00 Uhr ereig­ne­te sich an der Staats­stra­ße in Ober­end ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein am Fahr­bahn­rand gepark­ter Pkw tou­chiert wur­de. Der Unfall­ver­ur­sa­cher beging Fah­rer­flucht. Anhand der Pla­stik­tei­le am Unfall­ort konn­te ermit­telt wer­den, dass es sich um einen Peu­geot oder Citro­en han­delt, an dem ver­mut­lich der rech­te Außen­spie­gel kom­plett beschä­digt oder nicht mehr vor­han­den sein dürf­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zeu­gen, die zum Fah­rer oder Fahr­zeug Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Meh­re­re Ver­kehrs­un­fäl­le am frü­hen Morgen

BAM­BERG, A73. Der ein­set­zen­de Berufs­ver­kehr führ­te am Mon­tag­mor­gen zu meh­re­ren Ver­kehrs­un­fäl­len auf der A73. Die­se for­der­ten zwei leicht­ver­letz­te Per­so­nen und einen Sach­scha­den im fünf­stel­li­gen Bereich.

Kurz vor 05:45 Uhr kam es zwi­schen den Anschluss­stel­len Bam­berg-Ost und ‑Süd in Fahrt­rich­tung Nürn­berg zu ins­ge­samt drei Unfäl­len im dich­ter wer­den­den Ver­kehr. Beim ersten Unfall muss­te eine 53-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin bei zäh­flie­ßen­dem Ver­kehr brem­sen, was ein nach­fol­gen­der 25 Jah­re alter Golf-Fah­rer zu spät erkann­te und es zum Zusam­men­stoß kam.

Unmit­tel­bar danach war es zwei nach­fol­gen­den Klein­trans­por­ter ver­mut­lich auf­grund unge­nü­gen­den Abstands nicht mehr mög­lich recht­zei­tig vor der vor ihnen befind­li­chen Unfall­stel­le zu brem­sen. Bei­de fuh­ren daher auf dem Ver­ur­sa­cher des ersten Unfalls bzw. dem Vor­der­mann auf.

Letzt­lich muss­te die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg einen wei­te­ren Unfall im Zuge des Staus ver­zeich­nen. Dies­mal tou­chier­te ein 31-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer offen­bar mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit das Fahr­zeug einer 55 Jah­re alten Frau. Die Auto­fah­re­rin schleu­der­te dar­auf­hin in die Mit­tel­schutz­leit­plan­ke und blieb auf dem rech­ten Fahr­strei­fen liegen.

Beim letz­ten Ver­kehrs­un­fall wur­den die bei­den Betei­lig­ten leicht ver­letzt. Anson­sten blieb es bei Blech­schä­den in Höhe von ins­ge­samt etwa 30.000 Euro. Zum Zwecke der Unfall­auf­nah­me durch die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg und für die Auf­räum­ar­bei­ten blieb die Auto­bahn gesperrt. Hier­bei unter­stütz­te die Feu­er­wehr Bamberg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Van­da­len unterwegs

Eckersdorf/​Unbe­kann­te Täter such­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de das Sport­ge­län­de des dor­ti­gen Ten­nis­ver­eins auf. Die Van­da­len schmis­sen vier Bän­ke um, ris­sen Stei­ne aus dem Boden und beschä­dig­ten das Fall­rohr einer Regen­rin­ne. Durch die Tat ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1500 Euro. Wer eine ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung, ins­be­son­de­re in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag gemacht hat, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. In der Zeit von Sams­tag, 16:30 Uhr, bis Sonn­tag, 11:20 Uhr, ver­kratz­ten bis­her unbe­kann­te Täter gleich drei Fahr­zeu­ge in der Käs­rö­the auf Höhe der Haus­num­mer 11. Es han­delt sich hier­bei um einen brau­nen Toyo­ta, einen blau­en Dacia und einen schwar­zen Seat. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von etwa 3.000.- EUR. Zeu­gen, die dies­be­züg­lich ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Eggols­heim. Am Sonn­tag gegen 15:00 Uhr befuhr eine 18-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin die Staats­stra­ße 2260 von Drü­gen­dorf in Rich­tung Eber­mann­stadt. Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit ver­lor sie die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Durch den Unfall wur­den die bei­den Insas­sen leicht ver­letzt, sie kamen zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Forch­heim. Am Audi der jun­gen Frau ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 3.000,- Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Hafen­stra­ße kam es am Sonn­tag gegen 16:15 Uhr zu einem Laden­dieb­stahl aus einer Tank­stel­le. Hier­bei ent­wen­de­te ein 37-Jäh­ri­ger meh­re­re Gegen­stän­de, dar­un­ter Tabak, im Wert von ins­ge­samt 11,75 Euro und flüch­te­te zunächst in süd­li­che Rich­tung. Kur­ze Zeit spä­ter konn­te die­ser jedoch gefasst und durch­sucht wer­den, hier­bei fan­den die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim das ent­wen­de­te Die­bes­gut. Der 37-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

Son­sti­ges

Forch­heim. In einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft kam es am Sonn­tag­abend gegen 18:30 Uhr zunächst zu einer ver­ba­len Strei­tig­keit zwi­schen drei männ­li­chen Per­so­nen. Kurz dar­auf eska­lier­te jedoch die Situa­ti­on und die Betei­lig­ten gin­gen kör­per­lich gegen­ein­an­der vor. Hier­bei erlit­ten die drei Her­ren teil­wei­se leich­te Ver­let­zun­gen, wes­halb nun straf­recht­lich wegen Kör­per­ver­let­zung ermit­telt wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

BAD STAFFELSTEIN/A73. Ein unfrei­wil­li­ges Ende nahm die Auto­fahrt eines 79-Jäh­ri­gen aus Schles­wig-Hol­stein, weil er ohne Füh­rer­schein am Steu­er sei­nes Wagens saß.

Am Sonn­tag­abend, gegen 21 Uhr, fiel den einer Strei­fen­be­sat­zung der Lich­ten­fel­ser Poli­zei der grü­ne Suzu­ki auf der Auto­bahn A 73 auf, als er in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Bei der rou­ti­ne­mä­ßi­gen Kon­trol­le offen­bar­te der Fah­rer, dass er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Da er ohne Füh­rer­schein nicht wei­ter fah­ren durf­te, muss­te er sei­nen Platz auf dem Fah­rer­sitz räu­men und das Steu­er an sei­ner Bei­fah­re­rin über­ge­ben. Außer­dem muss er sich im Nach­gang straf­recht­lich verantworten.

Hoher Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BURG­KUNST­ADT. Auf eine fünf­stel­li­ge Sum­me beläuft sich der Sach­scha­den bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag ereig­net hat. Glück­li­cher­wei­se sind kei­ne Ver­letz­ten zu beklagen.

Gegen 15 Uhr woll­te der 77-jäh­ri­ge Fah­rer eines Vol­vo in Weid­nitz die Bam­ber­ger Stra­ße auf Höhe des Widen­cer Platz über­que­ren. Dabei über­sah er den Renault einer 51-Jäh­ri­gen Frau aus dem Land­kreis Bay­reuth. Bei­de Fahr­zeug­len­ker konn­ten einen seit­li­chen Auf­prall nicht mehr ver­hin­dern, so dass an jedem der bei­den Autos ein erheb­li­cher Sach­scha­den von meh­re­ren tau­send Euro ent­stand. Bei­de Insas­sen blie­ben bei dem Zusam­men­stoß glück­li­cher­wei­se unverletzt.