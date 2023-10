Pres­se­mit­tei­lung der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bamberg:

Wir möch­ten alle Kom­man­dan­ten, Vor­stän­de und Ver­tre­ter der Gemein­den im Land­kreis Bam­berg dar­an erin­nern, dass am 28. Okto­ber 2023 die Kom­man­dan­ten­dienst-Ver­samm­lung sowie die KFV-Voll­ver­samm­lung in der Abten­berg­hal­le in Rat­tels­dorf statt­fin­den wird.

Die Agen­da beginnt um 16:00 Uhr mit der Kom­man­dan­ten­dienst­ver­samm­lung der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren. Die­ses Jahr gibt es eine Neue­rung: Die Ver­samm­lung wird in einen dienst­li­chen und einen ver­band­li­chen Teil auf­ge­teilt. Im Anschluss an die Dienst­ver­samm­lung, ab cir­ca 17:30 Uhr, wird die Kreis­ver­bands­ver­samm­lung des KFV Bam­berg durchgeführt.

Die Rück­mel­dung zur Teil­nah­me oder Nicht-Teil­nah­me erbit­ten wir über die bereits ver­sen­de­ten Ein­la­dun­gen. Die Bür­ger­mei­ster, Kom­man­dan­ten und Vor­stän­de sind herz­lich ein­ge­la­den, an die­sen wich­ti­gen Ver­samm­lun­gen teilzunehmen.

Bei Rück­fra­gen zur Rück­mel­dung steht Ihnen KBM Seba­sti­an Pflaum unter s.​pflaum@​kreisbrandinspektion-​bamberg.​de ger­ne zur Verfügung.

Wir freu­en uns auf eine rege Teil­nah­me und einen kon­struk­ti­ven Austausch.

Seba­sti­an Pflaum, Kreisbrandmeister

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des und der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bam­berg: https://​www​.kfv​-ba​.de