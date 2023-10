Am ver­gan­ge­nen Sams­tag kas­sier­te der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach in der sehr gut gefüll­ten Hans-Jung-Hal­le eine deut­li­che 61:86-Niederlage gegen die Ahorn Camp BIS Bas­kets Spey­er. Damit rutscht man zwar auf den letz­ten Platz der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B Süd ab, aller­dings hat man aber auch nur einen Sieg Rück­stand auf Rang vier.

Head­coach Mark Völkl muss­te gegen Spey­er ver­let­zungs­be­dingt auf Guard Manu Feu­er­pfeil ver­zich­ten. Den bes­se­ren Start in die Begeg­nung erwisch­ten die Gäste, die nach Zäh­lern von Hidal­go Gui­jo, Dia­la und Aiche­le schnell mit 3:9 in Füh­rung lagen. Doch zwei Drei­er von Dip­pold brach­ten die Gelb­schwar­zen in der vier­ten Spiel­mi­nu­te wie­der auf 9:11 her­an. Die Haus­her­ren taten sich in der Offen­si­ve schwer den Ball ans Brett zu bekom­men, wes­we­gen es kaum ein­fa­che Wür­fe gab. Auf der ande­ren Sei­te hat­ten die Gäste ein hei­ßes Händ­chen von der Drei­er­li­nie, sodass deren Vor­sprung nach Tref­fern von Rupp und Wood­mo­re erst auf 13:19, bis zum Vier­tel­en­de gar auf 13:26 anwuchs.

Ange­trie­ben von ihren Fans ver­such­te die Trö­ster-Trup­pe im zwei­ten Vier­tel wie­der näher her­an­zu­kom­men. Trummeter und Klaus konn­ten den Rück­stand vor­erst wie­der in den ein­stel­li­gen Bereich drücken, doch die Ant­wort der Bas­kets kam prompt. Wood­mo­re und Hidal­go Gui­jo erhöh­ten auf 17:34. Brei­ten­güß­bach kämpf­te aller­dings wei­ter und gab nie auf, sodass sie sich durch Klaus und Ste­phan wie­der auf 23:34 her­an­spiel­ten. Auch eine Aus­zeit von Gäste-Trai­ner Mbassa konn­te die­sen klei­nen Run nicht stop­pen, denn Wörr­lein ver­kürz­te noch­mals wei­ter, 25:34 (18. Min). Ein And-One von Aiche­le und ein wei­te­rer Drei­er von Wood­mo­re sorg­ten nicht nur für ein aus­ge­gli­che­nes zwei­tes Vier­tel, son­dern auch für den 27:40-Halbzeitstand.

Zu Beginn des drit­ten Spiel­ab­schnit­tes ver­such­te Spey­er bereits für die Vor­ent­schei­dung zu sor­gen. Erneut waren es Aiche­le und Wood­mo­re, die von Güß­bachs Ver­tei­di­gung nicht zu stop­pen waren, was für die bis dato höch­ste Füh­rung sorg­te, 28:45. Brei­ten­güß­bach konn­te zwar in der Fol­ge­zeit durch Dip­pold und Ste­phan sco­ren, doch die Bas­kets hat­ten durch Wood­mo­re immer die pas­sen­de Ant­wort parat, 32:49. Immer wenn man dach­te, dass die Gast­ge­ber noch­mals näher­kom­men wür­den, traf Spey­er zum Teil auch sehr schwie­ri­ge Wür­fe. So bau­ten die Gäste ihren Vor­sprung durch Fran­ke und Schal­ly lang­sam, aber kon­ti­nu­ier­lich aus. Kurz vor dem Ende der drit­ten zehn Spiel­mi­nu­ten knack­ten die erst­mals die 20-Zäh­ler-Mar­ke, 41:61. Beim Stand von 45:65 ging es ins Schlussviertel.

Dort traf Spey­er zu Beginn gleich wie­der zwei Drei­er, auf die Trummeter und Ste­phan aller­dings die pas­sen­den Ant­wor­ten hat­ten, 56:73. Die Gäste aus Rhein­land-Pfalz spiel­ten die Par­tie locker und sou­ve­rän zu Ende, lie­ßen nichts mehr anbren­nen und gewan­nen schluss­end­lich mit 61:86, was even­tu­ell den ein oder ande­ren Zäh­ler zu hoch war. Durch die erste Heim­nie­der­la­ge in der lau­fen­den Sai­son rutscht der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach zwar auf den letz­ten Platz ab, ist aber punkt­gleich mit dem Elf­ten Ehin­gen und hat nur einen Sieg Rück­stand auf den Tabel­len­vier­ten aus Erfurt. Bei­de Trai­ner waren sich nach Spie­len­de einig, dass das erste Vier­tel (13:26) bereits eine Vor­ent­schei­dung war. Die­sen Rück­stand lie­fen die Güß­ba­cher stän­dig hin­ter­her, wäh­rend Spey­er sich auf die­sem Pol­ster etwas aus­ru­hen konn­te. Kom­men­des Wochen­en­de gastie­ren die Män­ner von Head­coach Mark Völkl in Lei­tersho­fen, wo man unbe­dingt den zwei­ten Sai­son­sieg holen möchte.

Brei­ten­güß­bach: Trummeter (15/3 Drei­er), Ste­phan (14/1), Klaus (13), Dip­pold (12/2), Wal­de (3), Wörr­lein (3), Engel (1), Bau­er, Nies­lon, Wagner