Der Vor­trag von Iddo Net­an­y­a­hu am 19.10.2023 muss lei­der ver­scho­ben wer­den, da er auf­grund der krie­ge­ri­schen Ereig­nis­se in Isra­el kei­nen Flug nach Euro­pa bekommt. Hier­für haben wir mit Herrn Hein Tie­de einen ande­ren Refe­ren­ten gewon­nen, der anläss­lich des Hama­ster­rors bei uns refe­rie­ren wird.

Isra­el­kri­tik, Anti­zio­nis­mus – oder Soli­da­ri­tät mit Isra­el sowie sei­ne Geg­ner in Ost und West

Hein Tie­de, geb. 28.08.1949 in Ham­burg, stu­dier­te dort Lehr­amt und war Leh­rer in Ham­burg, Salz­burg und Frei­las­sing in Ober­bay­ern, wo er jetzt zusam­men mit sei­ner Frau lebt. Wich­ti­ge Kind­heits­jah­re ver­brach­te er in Barm­bek, einem Stadt­teil Ham­burgs, in den glei­chen Stra­ßen, in denen sich die Roman­hand­lung „Die Ber­ti­nis“ von Ralph Giord­a­no ereig­ne­te. Seit vie­len Jah­ren inter­es­siert sich Hein Tie­de für den Staat Isra­el und sei­ne Men­schen. Mehr­fach schrieb er Leser­brie­fe gegen Zei­tungs­kom­men­ta­re mit anti­se­mi­ti­scher Aus­rich­tung, hielt eini­ge Vor­trä­ge über Isra­el in klei­nem Kreis und hat Isra­el seit 2014 acht­mal besucht. Er ist mit vie­len Men­schen dort in Freund­schaft verbunden.

Ter­min: 19. Okto­ber um 19:00 Uhr Ein­lass: 18:30 Uhr

Der Ein­tritt ist frei und barrierefrei.