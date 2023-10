Auf ein beson­de­res Ein­kaufs­er­leb­nis kann man sich bald in Kulm­bach freu­en: Von Frei­tag, 27. Okto­ber 2023, bis Sonn­tag, 29. Okto­ber 2023, fin­det der belieb­te Herbst­markt auf dem Kulm­ba­cher EKU-Platz statt. Der Ver­kauf läuft am Frei­tag von 10 bis 17 Uhr, am Sams­tag von 9 bis 17 Uhr und am Sonn­tag von 11 bis 18 Uhr. Die Fier­an­ten bie­ten dabei eine tol­le Aus­wahl an unter­schied­lich­sten Arti­keln an – von Haus­halts­ar­ti­keln über Gewür­ze, Wol­le, Tex­ti­li­en, Leder­wa­ren, Uhren, Schmuck, Bür­sten und Besen bis hin zu Tup­per­ware sowie Süß­wa­ren usw. Dar­über hin­aus wer­den auf dem tra­di­tio­nel­len Kulm­ba­cher Herbst­markt Fisch­spe­zia­li­tä­ten und ande­re Köst­lich­kei­ten angeboten.

Damit der Herbst­markt auf dem Kulm­ba­cher EKU-Platz rei­bungs­los von­stat­ten­ge­hen kann, gilt auf dem gesam­ten Platz ein­schließ­lich des Park­plat­zes für die Auf­la­de­sta­ti­on von E‑Fahrzeugen ab Don­ners­tag, 26. Okto­ber 2023, abso­lu­tes Halteverbot.

Die Stadt Kulm­bach weist dar­auf hin, dass Fahr­zeu­ge, die dort trotz­dem par­ken, kosten­pflich­tig abge­schleppt wer­den. Park­plät­ze ste­hen in der Tief­ga­ra­ge unter dem EKU-Platz und der Dr.-Stammberger-Halle sowie im Park­haus Bastei­gas­se und am Fest­platz Schwe­den­steg in aus­rei­chen­der Zahl zur Verfügung.

Außer­dem fin­det am Sams­tag, 28. Okto­ber 2023, ein „lan­ger Sams­tag“ in Kulm­bachs Innen­stadt statt. Mit erwei­ter­ten Öff­nungs­zei­ten bis 18 Uhr bie­tet die Händ­ler­ver­ei­ni­gung „Unser Kulm­bach e. V.“ die Mög­lich­keit an, den Ein­kaufs­bum­mel in Kulm­bach bis in den Abend hin­ein zu ver­län­gern. „Ich lade alle Ein­hei­mi­schen und Gäste herz­lich ein, im Rah­men unse­res belieb­ten Herbst­mark­tes auch die ver­län­ger­ten Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten in unse­rer schö­nen Stadt zu nut­zen und nach Her­zens­lust zu bum­meln. So ein Tag lässt sich dann auch wun­der­bar abrun­den mit einem Besuch in einem unse­rer zahl­rei­chen Restau­rants in der Innen­stadt“, so Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.