1.Viertel

Mit Moritz Ple­scher, Len­ny Liedt­ke, Mari­os Gio­tis, Selim Fofa­na und Aaron Car­ver star­te­te der BBC in die Par­tie. Nach einem Drei­er von Moritz Ple­scher hol­ten die Bay­reu­ther einen schnel­len Fünf-Punk­te-Vor­sprung (9:4) her­aus. Düs­sel­dorf ließ eini­ge ein­fa­che Punk­te lie­gen, kam aber trotz­dem auf 12:14 her­an. Das Bay­reu­ther Spiel lief viel über Big-Man Aaron Car­ver. Der BBC blieb kon­ti­nu­ier­lich in Füh­rung. Esa Ahmad sorg­te für das 24:16 zugun­sten der Gäste, kurz dar­auf wur­de ein unsport­li­ches Foul gegen ihn gepfif­fen. Die Düs­sel­dor­fer ver­war­fen jedoch bei­de Frei­wür­fe. Mit dem Acht-Punk­te-Vor­sprung der Bay­reu­ther (24:16) ging es schließ­lich in die erste Viertelpause.

2. Vier­tel

Mit einer 9:0‑Serie gin­gen die Gast­ge­ber zu Beginn des zwei­ten Abschnitts mit 25:24 erst­mals im Spiel in Füh­rung, 27:27 stand es kurz dar­auf nach gut 13 Minu­ten. Aaron Car­ver mit zwei Frei­wurf­tref­fern und Selim Fofa­na brach­ten die Bay­reu­ther wie­der mit 33:27 in Front. Nach einem wuch­ti­gen Dunk von Selim Fofa­na stand es nach knapp 16 Minu­ten 40:33 für den BBC. Dann kam wie­der Düs­sel­dorf und ver­kürz­te auf 39:40. Zur Halb­zeit lag der BBC schließ­lich knapp mit 45:43 in Front. Auf­fal­lend war die schwa­che Bay­reu­ther Drei­er­quo­te von nur 17 Pro­zent in den ersten 20 Minuten.

3. Vier­tel

Nach einem Drei­er von Selim Fofa­na stand es im drit­ten Vier­tel schnell 53:45 für Bay­reuth, Moritz Ple­scher stell­te kurz dar­auf mit einem Drei­er auf 56:47. Erneut Selim Fofa­na brach­te den BBC erst­mals zwei­stel­lig mit 58:47 in Füh­rung. Kurz dar­auf stand es nach einem wei­te­ren Drei­er von Moritz Ple­scher 61:49. Moritz Ple­scher lief in die­ser Pha­se heiß. Den­noch kamen die ART Giants wie­der auf 61:67 her­an. Kri­sti­an Sjo­lund mit einem Drei­er und Esa Ahmed mit einem Korb­le­ger ant­wor­te­ten jedoch auf dem Fuß – 72:61 für den BBC. Kurz vor der Vier­tel­pau­se kamen die Gast­ge­ber wie­der auf 69:73 her­an, Mari­os Gio­tis traf jedoch noch einen Sprung­wurf – 75:69 für Bay­reuth stand es nach 30 Minuten.

4. Vier­tel

Auf 73:77 kam Düs­sel­dorf zu Beginn des Schluss­vier­tels her­an, dann ver­senk­te Finn Fleu­te einen Drei­er – Bay­reuth war nur noch einen Punkt vor­ne (77:76). Ein wei­te­rer Drei­er von Finn Fleu­te brach­te die Gast­ge­ber schließ­lich gut sechs Minu­ten vor dem Ende mit 79:77 in Front. Selim Fofa­na glich zum 79:79 aus und brach­te gleich dar­auf mit recht ein­fa­chen Punk­ten den BBC wie­der mit 81:79 in Füh­rung. Dann wech­sel­te die Füh­rung wie­der zu Düs­sel­dorf, nach einem Dunk von Rai­qu­an Clark stand es 86:81 für die Rhein­län­der. Der BBC ver­leg­te jetzt ein­fa­che Punk­te, nach zwei Frei­wurft­punk­ten von Alex Richard­son lag Düs­sel­dorf plötz­lich mit 90:81 vor­ne. Emil Mar­shall erhöh­te auf 92:81, das Spiel war kom­plett gedreht. Bay­reuth hat­te eine kata­stro­pha­le Pha­se in der Offen­se. Esa Ahmad ver­warf zwei Frei­wür­fe beim Stand von 81:94. Die Bay­reu­ther kamen dann zwar noch auf 89:96 her­an, das Spiel war jedoch im Schluss­vier­tel durch vie­le Feh­ler ver­lo­ren gegangen.

Die Spie­ler der Partie

Her­aus­ra­gen­de Wer­fer beim BBC waren Selim Fofa­na mit 23 und Moritz Ple­scher mit 21 Punk­ten. Die mei­sten Rebounds hol­te eben­falls Selim Fofa­na (6). Auf Düs­sel­dor­fer Sei­te tra­fen Rai­qu­an Clark mit 21 und Craig Leces­ne mit 18 Punk­ten am besten. Craig Leces­ne griff dar­über hin­aus über­ra­gen­de 12 Rebounds ab.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Moritz Ple­scher (21 Punkte/​2 Fouls), Shane Gat­ling (9/3), Selim Fofa­na (23/4), Mar­co Rahn (2/2), Kri­sti­an Sjo­lund (3/3), Esa Ahmad (12/2), Aaron Car­ver (13/1), Mari­os Gio­tis (4/2), Len­ny Liedt­ke (2/5);

ART Giants Düs­sel­dorf: Craig Leces­ne (18 Punkte/​4 Fouls), Ced­ric Ander­son (11/4), Alex­an­der Richard­son (9/1), Emil Mar­shall (10/1), Rai­qu­an Clark (21/2), Mar­quill Smith (16/3), Finn Fleu­te (9/1), Alex­an­der Möl­ler (2/1);