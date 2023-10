Nach einer erfolg­rei­chen „Eng­li­schen“ Woche (2 Sie­ge, 1 Nie­der­la­ge) set­zen die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach ihre Aus­wärts-Serie gegen Brei­ten­güß­bach 2 fort. Zwar konn­te man die zwei­te Mann­schaft des Regio­nal­li­ga-Auf­stei­gers in der Vor­sai­son zwei­mal in extrem knap­pen Spie­len schla­gen, jedoch konn­te die geg­ne­ri­sche Mann­schaft um Trai­ner Tobi­as Schön­ham­mer bis­lang respek­ta­ble Ergeb­nis­se in der neu­en Sai­son erzie­len und darf kei­nes­falls unter­schätzt wer­den. Dazu bleibt bei den Duel­len Kulm­bach gegen ‚Güß­bach immer die Fra­ge offen, ob die Mann­schaft aus dem Raum Bam­berg für das Spiel noch erfah­re­ne Spie­ler aus der unte­ren Mann­schaft rekru­tiert. Das Trai­ner­ge­spann um Chri­stoph Jung­bau­er und Tim Koths ist mit der bis­he­ri­gen Lei­stung im Sai­son­ver­lauf zufrie­den und daher ent­spre­chend opti­mi­stisch für das bevor­ste­hen­de Spiel: „Wir trai­ne­ren seit der Vor­be­rei­tung sehr hart und wer­den von Spiel zu Spiel bes­ser. Wir sind noch lan­ge nicht bei unse­rem vol­len Poten­zi­al ange­langt.“, so Coach Jungbauer.

ATS KULM­BACH BAS­KET­BALL: Schnei­der, Koths, Jung­bau­er, Mit­chell T., Arlt, Eck­hardt, Mit­chell L., Weisheit