Die Bezirks­re­gie­rung Ober­fran­ken hat die Geneh­mi­gung für eine ganz beson­de­re Ver­an­stal­tung erteilt: Die Bam­ber­ger Ein­kaufs­nacht. Am Sams­tag, den 09. Dezem­ber, kön­nen dann die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Bam­ber­ger Innen­stadt wie­der bis 23 Uhr einkaufen.

Die Ver­län­ge­rung der Laden­öff­nungs­zei­ten an die­sem Abend wur­de durch einem gemein­sa­men Antrag des Stadt­mar­ke­tings und der Stadt­ver­wal­tung erwirkt und zielt dar­auf ab, der loka­len Wirt­schaft in der Innen­stadt zu

hel­fen. Die Son­der­ge­neh­mi­gung für die­se Ver­an­stal­tung ist auch eine Reak­ti­on auf die wach­sen­den Her­aus­for­de­run­gen, vor denen die inner­städ­ti­schen Händ­ler in Bam­berg ste­hen. Dra­ma­ti­sche Kosten­stei­ge­run­gen in den Berei­chen Ener­gie, Mate­ri­al und Per­so­nal, die star­ke Kon­kur­renz des Online-Han­dels sowie eine Viel­zahl von ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­ta­gen im Bam­ber­ger Umland haben zu einem deut­li­chen Wett­be­werbs­nach­teil für die inner­städ­ti­schen Geschäf­te geführt.

Dar­über hin­aus hat sich die loka­le Wirt­schaft noch immer nicht voll­stän­dig von den schwe­ren Aus­wir­kun­gen der COVID-19-Kri­se erholt. Die Bam­ber­ger Ein­kaufs­nacht bie­tet für das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg eine will­kom­me­ne Gele­gen­heit, die loka­len Geschäf­te zu unter­stüt­zen und das Ein­kau­fen in der Innen­stadt zu einem beson­de­ren Erleb­nis zu machen. Die Geneh­mi­gung der Son­der­ver­an­stal­tung erstreckt sich über einen klar defi­nier­ten Bereich in der Bam­ber­ger Innen­stadt, der in der bei­gefüg­ten Anla­ge näher beschrie­ben wird. Die Ver­an­stal­tung ist dar­auf aus­ge­rich­tet, eine zusätz­li­che Bele­bung und wirt­schaft­li­che Impul­se für die ört­li­chen Ein­zel­händ­ler zu schaf­fen. Das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg hofft, dass vie­le Men­schen die ver­län­ger­ten Öff­nungs­zei­ten anneh­men, um ihren Weih­nachts­ein­kauf im sta­tio­nä­ren Han­del und nicht online zu erle­di­gen. „Die Ein­kaufs­nacht bie­tet im Zusam­men­hang mit ver­län­ger­ten Öff­nungs­zei­ten vom tra­di­tio­nel­len Bam­ber­ger Weih­nachts­markt nicht nur die Gele­gen­heit, ein­zig­ar­ti­ge Geschen­ke für die bevor­ste­hen­den Fei­er­ta­ge zu fin­den, son­dern trägt auch dazu bei, die Viel­falt und Attrak­ti­vi­tät der Bam­ber­ger Innen­stadt zu bewah­ren“, so Stadt­mar­ke­ting Geschäfts­füh­rer Klaus Stieringer.