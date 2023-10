Vor­trag von Bert­ram Felix, Finanz­re­fe­rent der Stadt Bam­berg – Diens­tag, 17.10.2023, 17 Uhr – Histo­ri­sches Muse­um, Dom­platz 7, 96049 Bamberg

Die Sanie­rung der Klo­ster­an­la­ge St. Micha­el mit ihrer ehe­ma­li­gen Abtei­kir­che ist ein wah­res Mam­mut­pro­jekt. Eine gro­ße Ver­ant­wor­tung liegt in den Hän­den aller Betei­lig­ten, die seit Bekannt­wer­den der Ein­sturz­ge­fahr der Kir­che 2012 uner­müd­lich pla­nen, finan­zie­ren und restau­rie­ren, um sie wie­der Besu­che­rin­nen und Besu­chern zugäng­lich machen zu kön­nen. Im Rah­men­pro­gramm zur Aus­stel­lung „Lie­be oder Last?! Bau­stel­le Denk­mal“ gibt Bert­ram Felix, Finanz­re­fe­rent der Stadt Bam­berg, am Diens­tag, 17.10., ab 17 Uhr im Histo­ri­schen Muse­um, Dom­platz 7, in einem 60-minü­ti­gen Vor­trag Ein­blicke zum Stand der Sanie­rung und des Bau­fort­schritts. Die teil­neh­me ist kosten­los. Die­ser Ter­min war ursprüng­lich für den 11.10.2023 vor­ge­se­hen und wur­de auf den 17.10 verschoben!