Am 11. Okto­ber 2023 fand in den Muse­en im Mönchs­hof die 2. Demo­kra­tie­kon­fe­renz der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Kulm­bach statt. Unter dem Mot­to »Ein Abend vol­ler Enga­ge­ment« rich­te­te sich die Ver­an­stal­tung an die zahl­rei­chen Enga­gier­ten, die im Land­kreis Kulm­bach mit ihrem Ein­satz all­täg­lich oder im Rah­men eigens ange­sto­ße­ner Pro­jek­te dar­an mit­wir­ken, demo­kra­ti­sches Bewusst­sein vor Ort zu stär­ken, Viel­falt posi­tiv erleb­bar zu machen und Extre­mis­mus vorzubeugen.

»Markt der Möglichkeiten«

Der Spre­cher des Begleit­aus­schus­ses, Rüdi­ger Bau­mann und sei­ne Stell­ver­tre­te­rin Tina Beeg stimm­ten in ihrer unkon­ven­tio­nell anre­gen­den Begrü­ßung auf einen Abend ein, der von gegen­sei­ti­gem Inter­es­se, ein­an­der zuge­wand­ten Begeg­nun­gen und ideen­rei­chen Dia­lo­gen getra­gen wer­den sollte.

Umrahmt von Gruß­wor­ten der stell­ver­tre­ten­den Land­rä­tin, Chri­sti­na Flau­der und des 1. Vor­sit­zen­den des Kreis­ju­gend­rings, Micha­el Schramm, hat­ten rund 70 Gäste danach die Gele­gen­heit, auf einem »Markt der Mög­lich­kei­ten« aktu­el­le Pro­jek­te aus dem Land­kreis Kulm­bach ken­nen­zu­ler­nen und mit den dahin­ter ste­hen­den Initiator:innen ins Gespräch zu kommen.

Zahl­rei­che neue und bewähr­te Ansät­ze wur­den dadurch sicht­bar, die Demo­kra­tie erleb­bar machen und ein offe­nes, respekt­vol­les Mit­ein­an­der unter­stüt­zen: zum Bei­spiel durch Pro­jek­te in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen wie KITA und Schu­le, zum Bei­spiel mit Initia­ti­ven, die Men­schen aus ver­schie­de­nen Kul­tu­ren zusam­men­brin­gen oder die Teil­ha­be­mög­lich­kei­ten im Kulm­ba­cher Land verbessern.

Thea­ter­stück »Der Bür­ger als Edelmann«

Den Abschluss des Abends bil­de­te die Auf­füh­rung des mul­ti­l­in­gua­len Thea­ter­stücks »Der Bür­ger als Edel­mann« (Schau­hau­fen e.V.), des­sen wun­der­ba­res Ensem­ble sich zwar vie­ler Fremd­spra­chen bedient, aber den­noch die Aus­sa­ge der Komö­die mit sei­nem Spiel allen ver­ständ­lich macht: Nicht auf die Her­kunft, nicht auf die gesell­schaft­li­che Stel­lung kommt es an, son­dern, dass das Herz am rich­ti­gen Fleck sitzt: Dass der Mensch ein guter Mit­mensch ist.

Die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Kulm­bach wird im Rah­men des Bun­des­pro­gramms „Demo­kra­tie leben!“ durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend geför­dert. Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie unter: www​.demo​kra​tie​-leben​.de oder www​.demo​kra​tie​-leben​-kulm​bach​.de .

