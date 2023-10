Unter dem Mot­to „Lau­da­to si – mit­ein­an­der unter­wegs“ gestal­ten Chö­re und Musik­ensem­bles aus dem Seel­sor­ge­be­reich Forch­heim am 22. Okto­ber 2023 ein gemein­sa­mes Kon­zert. An die­sem „Abend der Kir­chen­mu­sik“ sin­gen und musi­zie­ren Wolf­gang Rei­chelt an der Orgel, der Kir­chen­chor St. Josef Bucken­ho­fen, die Band „Free Spi­rit“ der Pfar­rei Don Bos­co, der Gos­pel­chor „juST wAN­NA sing“ der Pfar­rei St. Anna sowie die VC – Band von Ver­klä­rung Chri­sti, klas­si­sche Wer­ke, Gos­pel­songs sowie neu­es geist­li­ches Lied­gut. Das Kon­zert fin­det statt in der Kir­che Ver­klä­rung Chri­sti; es beginnt um 17 Uhr. Der Ein­tritt ist frei, eine frei­wil­li­ge Spen­de kommt „Men­schen in Not“ zugute.