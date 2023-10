Im Zuge von Instand­set­zungs­maß­nah­men auf der Haupt­fahr­bahn der A73 im Bereich der Anschluss­stel­len Unter­sie­mau und Lich­ten­fels sind Sper­run­gen der jewei­li­gen Aus­fahrts­ä­ste an bei­den Anschluss­stel­len in Fahrt­rich­tung Bam­berg erfor­der­lich. Die Sper­rung an der Anschluss­stel­le Unter­sie­mau erfolgt am 17. Okto­ber von ca. 6 bis 20 Uhr, an der Anschluss­stel­le Lich­ten­fels vom 19. Okto­ber ca. 6 Uhr bis zum 20. Okto­ber ca. 18 Uhr.

Die jewei­li­gen Ein­fahrts­ä­ste in Fahrt­rich­tung Bam­berg sowie die Ein- und Aus­fahrts­ä­ste der Rich­tungs­fahr­bahn Coburg sind von den Sper­run­gen nicht betrof­fen und blei­ben unein­ge­schränkt nutzbar.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf benach­bar­te Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die aus­ge­schil­der­ten Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.