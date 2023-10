Bei der dies­jäh­ri­gen Ver­eins­mei­ster­schaft der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt errang wie­der Jens Güt­her den Titel. Nach­dem er alle Par­tien bis dahin gewon­nen hat­te, traf er in der letz­ten Run­de auf Tho­mas Mül­ler, der aller­dings gegen Titel­ver­tei­di­ger Andre­as Reb­hahn schon ein Remis zuge­las­sen hat­te. Mül­ler muß­te also mit Weiß gewin­nen, um Güt­her noch zu über­ho­len. Trotz aller Bemü­hun­gen und Ver­su­che gelang ihm das in der fast vier­stün­di­gen Par­tie aber nicht und er muß­te mit einem Remis ein­ver­stan­den sein. Mit einem Minus­punkt wur­de Mül­ler Zwei­ter vor Franz Hirt­rei­ter. Die­ser hat­te sich durch einen Sieg über Reb­hahn den drit­ten Platz gesichert.

Güt­her hat durch die­sen Sieg die ins­ge­samt ach­te Ver­eins­mei­ster­schaft erreicht. Dadurch liegt er in der ewi­gen Rang­li­ste nun an zwei­ter Stel­le hin­ter Mül­ler, der bereits zehn­mal gewin­nen konnte.

Am Frei­tag, den 23. Okto­ber beginnt das Stadt­mei­ster­schafts-Eröff­nungs­blitz­tur­nier um 20 Uhr im Schach­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen „. Das ist auch die letz­te Gele­gen­heit, sich für die Burg­kunst­adter Stadt­mei­ster­schaft im Schach anzu­mel­den. Teil­neh­men dür­fen außer den Ver­eins­mit­glie­dern alle Ein­woh­ner von Burg­kunst­adt. Die Aus­lo­sung der 1. Run­de erfolgt vor dem Blitzturnier.