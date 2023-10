Herbst­kirch­weih­markt in Thurnau

Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023

Am Sonn­tag, den 15. Okto­ber 2023 fin­det auf dem Markt­platz von Thur­n­au der all­jähr­li­che Herbst­kirch­weih­markt mit einem bun­ten Ange­bot an Haus­halts­wa­ren, Tex­ti­li­en, Töp­fer- und Süß­wa­ren statt. Die Herbst­kirch­weih wird am Sonn­tag­mor­gen um 10:15 Uhr mit einem vom Gesangs­duo „Ex ear­mo­lo“ beglei­te­ten Fest­got­tes­dienst in der Fried­hofs­kir­che eingeläutet.

Am Nach­mit­tag fin­det rund um den Kirch­weih­markt das Ober­frän­ki­sche Volks­mu­sik­fest statt. Zahl­rei­che Musik­grup­pen tre­ten auf und laden zum Zuhö­ren und mit­sin­gen ein. Mit dabei sind der Musik­ver­ein Thur­n­au, die Hofer Tanz­bo­den­mu­sik, Kem­märä Kuckuck, die Pom­mers­fel­de­ner Hei­mat­mu­sik, Viel­sai­tig, die Para­dies­vö­gel, Ex Aer­me­lo, die Kapel­le Cre­bitz, das Rot­main-Duo und der Kon­zert­ina­spie­ler Hans Spörl.

Das 34. Ober­frän­ki­sche Volks­mu­sik­fest wird um 13:30 Uhr im Rosen­gar­ten am Schloss­wei­her durch Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm und Bür­ger­mei­ster Mar­tin Bern­reu­ther eröff­net. Ab 14 Uhr spie­len die Grup­pen dann auch vor der St. Lau­ren­ti­us­kir­che, vom Brücken­gang her­ab, vor der Töp­fe­rei am See und dem Café moments, im Schloss­bräu und an ver­schie­de­nen Orten auf dem Marktplatz.

Die Stu­ben­mu­sik­grup­pe „Viel­sai­tig“ aus Kir­chen­lamitz wird zudem im Senio­ren­heim Kir­schen­al­lee spie­len und zur Unter­hal­tung der Senio­ren, ihren Fami­li­en und Gäste beitragen.

Und wer es ganz zünf­tig mag, der ist herz­lich in die Pöhlmann´sche Gast­wirt­schaft und auf den Lin­den­platz nach Lim­mers­dorf ein­ge­la­den. „Kem­märä Kuckuck“ und das Gesang­duo „Ex Aer­me­lo“ unter­hal­ten hier mit einem breit­ge­fä­cher­ten Pro­gramm. Alle 30 Minu­ten wird ein Bus­shut­tle vom Markt­platz aus – Abfahrt vor dem Feu­er­wehr­haus in der Jäger­stra­ße – nach Lim­mers­dorf und wie­der zurück fah­ren, so dass Volks­mu­sik­lieb­ha­ber in den vol­len Genuss die­ses Festes kom­men können.

Die Ver­an­stal­tung wird orga­ni­siert vom Bezirk Ober­fran­ken und der Arbeits­ge­mein­schaft Frän­ki­sche Volks­mu­sik e.V. in Zusam­men­ar­beit mit dem Markt Thur­n­au. Der Ein­tritt ist frei, gespielt wird bis 17 Uhr.

Besu­chen Sie auch die geöff­ne­ten Töp­fe­rei­en, die Gastro­no­mie und das Töp­fer­mu­se­um mit der aktu­el­len Son­der­aus­stel­lung „Gla­mour – Glanz – Skan­da­le. Die Thur­nau­er Fei­er­ge­sell­schaft Rote Hand“. In den 1950er wur­de in Thur­n­au eine exklu­si­ve Fei­er­ge­sell­schaft gegrün­det, in der sich Künst­ler und Geschäfts­leu­te zusam­men­fan­den. Das Insti­tut für Frän­ki­sche Lan­des­ge­schich­te und das Töp­fer­mu­se­um Thur­n­au wid­men die­ser Fei­er­ge­sell­schaft eine Aus­stel­lung, die das Wesen der Fei­ern, die Akteu­re, Mythen um die­sen Bund, aber auch das Leben in den 50er Jah­ren in Thur­n­au beleuch­tet. Die Aus­stel­lung beginnt am Sonn­tag, den 15. Okto­ber 2023 und wird bis zum 6. Janu­ar 2024 zu sehen sein.