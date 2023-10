Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Mit Eisen­stan­ge zugeschlagen

Coburg: Gegen 20:30 Uhr kam es in Coburg zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung. Eine Anwoh­ne­rin wur­de auf Hil­fe-Rufe von der Stra­ße auf­merk­sam. Als sie nach drau­ßen sah konn­te sie beob­ach­ten wie zwei Män­ner mit­ein­an­der ran­gel­ten, wes­halb sie die Poli­zei infor­mier­te. Die Beam­ten muss­ten vor Ort fest­stel­len, dass sich sowohl die bei­den Täter, als auch das Opfer kann­ten. Die Täter gin­gen wohl mas­kiert auf den in sei­nem Auto sit­zen­den Mann zu, ris­sen sei­ne Tür auf und einer schlug mit einer Eisen­stan­ge auf das Opfer und des­sen Pkw ein. Der ande­re Täter schlug mit Fäu­sten auf das Opfer ein und zeig­te ein Mes­ser vor. Der Geschä­dig­te konn­te einem Täter die Mas­ke her­un­ter­rei­ßen und erkann­te ihn dar­auf­hin. Das Opfer wur­de leicht ver­letzt und an sei­nem Auto ent­stand eine Delle.

Die bei­den Män­ner erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung, sowie Sach­be­schä­di­gung, Bedro­hung und einem Ver­stoß nach dem Waffengesetz.

Mit E‑Bike fron­tal gegen Haus­mau­er gefahren

Coburg: Eine 57-jäh­ri­ge Frau aus dem Kreis Neuss (Nord­rhein-Wesfta­len) befuhr am Frei­tag gegen 22:15 Uhr mit ihrem Pedelec die Unte­re Real­schul­stra­ße in Rich­tung Steintor.

Dort woll­te sie ver­mut­lich nach links in Rich­tung Innen­stadt abbie­gen, fuhr aller­dings gera­de­aus wei­ter und prall­te fron­tal gegen eine dor­ti­ge Hausmauer.

Sie stürz­te und zog sich hier­bei schwe­re Ver­let­zun­gen zu. Die Dame muss­te mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Am Pedelec ent­stand Totalschaden.

Ver­kehrs­un­fall im Park­haus Kli­ni­kum Coburg

Coburg: Am Frei­tag, gegen 15:30 Uhr, kam es im Park­haus des Kli­ni­kums Coburg zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 80-jäh­ri­ger Mann aus Dörf­les-Esbach woll­te sei­ne Frau im Kli­ni­kum besu­chen. Auf­grund einer Erkran­kung ver­lor er im Park­haus die Kon­trol­le über sei­nen Pkw und kol­li­dier­te mit zwei dort abge­stell­ten Fahr­zeu­gen. Hier­bei ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 15.000 Euro.

Der Mann wur­de anschlie­ßend zur ärzt­li­chen Behand­lung an die Not­auf­nah­me über­ge­ben, ihm geht es mitt­ler­wei­le wie­der gut.

Trak­tor abgebrannt

Gemein­de Itz­grund: Ver­mut­lich auf­grund eines tech­ni­schen Defekts fing ein Trak­tor bei Feld­ar­bei­ten plötz­lich Feu­er. Das Feu­er brach im Bereich des Heck­mo­tors aus. Der 28-jäh­ri­ge Land­wirt bemerk­te dies sofort und konn­te sich in Sicher­heit bringen.

Das Feu­er griff inner­halb kür­ze­ster Zeit auf das gesam­te Fahr­zeug über, wes­halb die­ses kom­plett abge­brannt ist. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 120.000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gar­ten­zaun angefahren

Kro­nach OT Neu­ses – Am Frei­tag­abend, 13.10.2023, zwi­schen 18:50 Uhr – 19:00 Uhr, befuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher die Stra­ße Am Damm in Kro­nach OT Neu­ses. Im Rah­men eines Ran­gier­vor­gangs stieß der Unfall­ver­ur­sa­cher hier­bei gegen einen dort befind­li­chen Holz­gar­ten­zaun, wodurch der gesam­te Holz­gar­ten­zaun ver­scho­ben wur­de. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Ört­lich­keit, ohne Poli­zei oder den Geschä­dig­ten zu infor­mie­ren. Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf min­de­stens 500 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher oder dem Unfall­ge­sche­hen geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der PI Kro­nach unter tel. 09261/5030 zu melden.

Hal­lo­ween­de­ko­ra­ti­on entwendet

Kro­nach OT Glos­berg – Bereits in der Nacht vom Diens­tag, 10.10.2023, auf Mitt­woch, 11.10.2023, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter in Glos­berg in der Stra­ße Neu­g­los­berg einen für Hal­lo­ween auf­ge­stell­ten Deko-Kür­bis samt dar­in befind­li­cher Ker­ze. Der Kür­bis war für jeder­mann frei zugäng­lich vor der Ein­gangs­tür auf­ge­stellt und konn­te auch im nähe­ren Umkreis nicht mehr auf­ge­fun­den wer­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 40 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter tel. 09261/5030 zu melden.