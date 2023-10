800 Jugend­li­che aus ganz Euro­pa kamen zur EPP Youth Week der Euro­päi­schen Volks­par­tei (EVP) in Brüs­sel zusam­men. Auf Ein­la­dung von der Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten Moni­ka Hohl­mei­er hat­ten die stell­ver­tre­ten­de JU Kreis­vor­sit­zen­de aus Wal­len­fels Lea Schütz und der JU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de im Kreis­tag Mar­kus Oester­lein die Gele­gen­heit in Brüs­sel über die Chan­cen und Zukunft Euro­pas zu diskutieren.

Die EVP-Frak­ti­on ist die größ­te und älte­ste Frak­ti­on im Euro­päi­schen Par­la­ment. Schon zum zwei­ten Mal ver­an­stal­te­te sie die­ses Tref­fen jun­ger Euro­pä­er, um gemein­sam Ideen zu ent­wickeln. Oester­lein meint: „Die EVP Youth Week ist eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit sich mit jun­gen, poli­tisch enga­gier­ten Men­schen aus der gan­zen EU zu ver­net­zen und über die Chan­cen Euro­pas zu dis­ku­tie­ren.“ So gewan­nen laut Schütz die Teil­neh­mer Ein­blicke in die Arbeit des EU-Par­la­ments, der EVP und der Abge­ord­ne­ten. Unter ande­rem stan­den Besich­ti­gun­gen des EU-Par­la­ments, des Par­la­men­ta­ri­ums und des Hau­ses der Euro­päi­schen Geschich­te auf dem Pro­gramm. Inhalt­lich wur­de in ver­schie­de­nen Work­shops gear­bei­tet, z. B. zu den The­men Künst­li­che Intel­li­genz, Büro­kra­tie­ab­bau und Zukunft der Arbeit. In kur­zen Pit­ches waren hier Lösungs­an­sät­ze durch die Nach­wuchs­po­li­ti­ker zu prä­sen­tie­ren. Ziel war es, die Abge­ord­ne­ten der EVP-Frak­ti­on für die The­men und die Ideen der jun­gen Men­schen zu sen­si­bi­li­sie­ren und bei einem Geset­zes­ent­wurf zu unterstützen.

Oester­lein betei­lig­te sich ins­be­son­de­re in der Arbeits­grup­pe “ A Euro­pe that pro­tects“ und brach­te sei­ne Exper­ti­se aus sei­ner Tätig­keit im Asyl­be­reich ein. Schützs Schwer­punkt lag in der Umwelt- und Kli­ma­po­li­tik. Hier­bei zeig­te sie am Bei­spiel der Stadt Wal­len­fels und der dor­ti­gen Wäl­der auf, was der Kli­ma­wan­del für Fol­gen für Euro­pa hat.

„Ich freue mich sehr, dass ich von Moni­ka Hohl­mei­er aus­ge­wählt wur­de, um im Her­zen Euro­pas an die­ser berei­chern­den Ver­an­stal­tung teil­zu­neh­men.“, zeigt sich Lea Schütz begei­stert. Das High­light für die acht­köp­fi­ge frän­ki­sche Dele­ga­ti­on war ein län­ge­rer per­sön­li­cher Aus­tausch mit Moni­ka Hohlmeier.