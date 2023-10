Neu­er Wohn­raum für Beschäf­tig­te – Der Kran­ken­haus­zweck­ver­band gibt dem Pro­jekt an der Hohen War­te grü­nes Licht

Neu­er Wohn­raum für Beschäf­tig­te der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH: In unmit­tel­ba­rer Nähe zur Kli­nik Hohe War­te wer­den zwei moder­ne, ener­ge­tisch und öko­lo­gisch opti­mier­te Gebäu­de mit Woh­nun­gen für Mit­ar­bei­ten­de des Maxi­mal­ver­sor­gers gebaut.

Die bestehen­den, in die Jah­re gekom­me­nen Häu­ser ver­schwin­den. Das haben der Vor­sit­zen­de des Kran­ken­haus­zweck­ver­ban­des, Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, und der Vor­sit­zen­de des Auf­sichts­ra­tes, Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, heu­te nach Sit­zun­gen der Kran­ken­haus-Gre­mi­en mitgeteilt.

Für Wie­demann und Ebers­ber­ger ist dies ein Vor­ha­ben, das in die Zeit passt und die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH wei­ter stär­ken wird. „Durch das Ange­bot von bezahl­ba­rem, moder­nem und nach­hal­tig erstell­tem Wohn­raum haben wir ein wei­te­res gewich­ti­ges Argu­ment bei der Suche nach neu­en und zusätz­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, die wir drin­gend brau­chen“, sagt Wiedemann.

Finan­zi­ell steht das Vor­ha­ben auf soli­den Füßen, es wird Stadt und Land­kreis als Trä­ger des kom­mu­na­len Groß­kran­ken­hau­ses nicht bela­sten. Nach Anga­ben von Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger unter­stützt die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung das Pro­jekt, es passt in sei­ner Aus­rich­tung gera­de auf nach­hal­ti­ges Bau­en exakt in ein För­der­pro­gramm. So sieht das auch die Regie­rung von Ober­fran­ken, die sich eben­falls für das Ent­ste­hen von Dienst­woh­nun­gen an der Hohen War­te enga­giert. Ebers­ber­ger: „Die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung setzt hier einen kla­ren Ent­wick­lungs­schwer­punkt für Kom­mu­nen. Wir ergrei­fen die Chance.“

Und das zügig. Bereits in den näch­sten Tagen wird ein Archi­tek­ten­wett­be­werb für die bei­den Gebäu­de, die zusam­men mehr als 170 Wohn­ein­hei­ten umfas­sen wer­den, gestar­tet. Zum Jah­res­an­fang 2024 sieht der Zeit­plan die Sit­zung des Preis­ge­rich­tes und die Auf­trags­ver­ga­be an das dann ermit­tel­te Archi­tek­tur­bü­ro vor. Die Bau­ko­sten sind mit etwa 25 Mil­lio­nen Euro ver­an­schlagt. Gebaut wer­den Woh­nun­gen für unter­schied­li­che Bedar­fe, mit einem bis zu vier Zim­mern. Im Jahr 2026 sol­len die Gebäu­de fer­tig­ge­stellt sein.

Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, die der­zeit in Betriebs­woh­nun­gen der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH woh­nen, brau­chen nicht zu fürch­ten, dass sie wäh­rend der Bau­zeit kein Dach über dem Kopf haben wer­den. Eines der bei­den bestehen­den Gebäu­de steht leer, die­ses wird zuerst ver­schwin­den und durch einen Neu­bau ersetzt. Die­ses steht dann bis­he­ri­gen Mie­tern zur Ver­fü­gung. In der Fol­ge ent­steht das zwei­te Gebäu­de. Nach Abschluss der Arbei­ten wird die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH mehr Wohn­raum als der­zeit anbie­ten können.

Ange­bot für Schü­le­rin­nen und Schü­ler bereits jetzt

Wohn­raum schafft die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH zudem jetzt bereits für Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Berufs­fach­schu­len, die dem Maxi­mal­ver­sor­ger zuge­hö­rig sind. In direk­ter Nach­bar­schaft zur Betriebs­stät­te Kli­ni­kum ist ein erstes Gebäu­de für Wohn­ge­mein­schaf­ten mit ins­ge­samt elf Plät­zen ange­mie­tet wor­den. Wei­te­re sol­cher Wohn­ge­mein­schaf­ten wer­den fol­gen. „Damit räu­men wir jun­gen Leu­ten, die ihre Kar­rie­re ger­ne an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH star­ten möch­ten, eine Hür­de aus dem Weg“, sagen die bei­den Geschäfts­füh­rer, Diet­mar Paw­lik und Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab. „Wir sind sicher, dass die Kom­bi­na­ti­on aus einer qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Aus­bil­dung und einem guten Umfeld zum Leben, Schü­le­rin­nen und Schü­ler über­zeu­gen wird.“

Info: Sie haben Fra­gen oder Infor­ma­ti­ons­be­darf zu die­sem Vor­ha­ben? Dann schrei­ben Sie bit­te eine E‑Mail an wohnen@​klinikum-​bayreuth.​de