Fünf­mal nomi­niert, ein­mal gewonnen

Für die Pro­duk­ti­on FRAN­KEN­STEIN bei den Lui­sen­burg-Fest­spie­len haben Mari­an Lux und Mar­kus Syperek die Aus­zeich­nung für das Beste Musi­ka­li­sche Gesamt­bild erhal­ten. FRAN­KEN­STEIN war in ins­ge­samt vier Kate­go­rien nomi­niert. Zusätz­lich war KAL­TE FREI­HEIT in der wich­ti­gen Kate­go­rie Bestes Buch nomi­niert. „Die Prei­se reprä­sen­tie­ren die höch­ste Aus­zeich­nung, die das deutsch­spra­chi­ge Musik­thea­ter zu ver­ge­ben hat“, sagt Bir­git Simm­ler, die sich am Mon­tag im Thea­ter des Westens in Ber­lin bei der fei­er­li­chen Gala des Deut­schen Musi­cal Thea­ter Prei­ses 2023 über viel Lob und Zuspruch freu­en konnte.

„Wir gehö­ren mitt­ler­wei­le zur Éli­te der­je­ni­gen Pro­du­zen­ten, die das Musik­thea­ter in neue Sphä­ren füh­ren“, sagt Bir­git Simm­ler über das Tref­fen der wich­tig­sten Play­er der Musi­cal­bran­che in Ber­lin. „Die Thea­ter­land­schaft ist in Bewe­gung und bei der Preis­ver­lei­hung konn­te man spü­ren, dass das neue Musik­thea­ter sowohl künst­le­risch wie in der Reso­nanz beim Publi­kum ganz vor­ne mit­spielt.“ Das Spek­trum der Pro­duk­tio­nen hat sich dra­ma­tisch erwei­tert und bil­det das Leben in sei­ner Kom­ple­xi­tät thea­tra­lisch ab. „War es in der Ver­gan­gen­heit die leich­te, unter­hal­ten­de Kunst­form, zeigt das Musik­thea­ter heu­te unser histo­ri­sches Bewusst­sein und unse­re inne­ren, psy­cho­lo­gi­schen Span­nun­gen, ohne dabei das Publi­kum zu ver­grau­len“, beschreibt Bir­git Simm­ler die neue Ent­wick­lung im Musi­cal­thea­ter der Gegenwart.

Zahl­rei­che Pro­mi­nen­te aus Kul­tur, Poli­tik und dem Show­ge­schäft – unter ande­rem Klaus Wowe­reit, Kat­ja Epstein, Annett Loui­san und Rosa von Praun­heim – nah­men an der Gala­ver­an­stal­tung teil.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Lui­sen­burg-Fest­spie­len unter www​.lui​sen​burg​-aktu​ell​.de