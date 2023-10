Ober­frän­ki­sche Wirt­schaft erwar­tet har­ten Winter

Bay­reu­ther IHK: Poli­tik muss Rah­men­be­din­gun­gen umge­hend verbessern

Die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth erwar­tet für die regio­na­le Wirt­schaft einen har­ten Win­ter. Der IHK-Kon­junk­tur­kli­ma­in­dex rutscht um 18 Zäh­ler auf 91 Punk­te ab.

Hohe Kosten, stei­gen­de Zin­sen, ein schwa­cher pri­va­ter Kon­sum, die seit län­ge­rem schwä­cheln­de Inlands­nach­fra­ge und die zuneh­mend ins Stocken gera­ten­de Aus­lands­nach­fra­ge bil­den ein schwie­ri­ges Markt­um­feld für die ober­frän­ki­sche Wirtschaft.

Prä­si­dent for­dert bes­se­re Rahmenbedingungen

„Die Rah­men­be­din­gun­gen für unse­re Unter­neh­men müs­sen sich durch­grei­fend ver­bes­sern, sonst scha­den wir dau­er­haft unse­rer Wett­be­werbs­fä­hig­keit“, mahnt Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. „Hier müs­sen auch der neu gewähl­te Baye­ri­sche Land­tag und die neue Staats­re­gie­rung schnell Akzen­te set­zen.“ Zwar beur­tei­len im Sal­do wei­ter­hin mehr Unter­neh­men Ihre aktu­el­le Geschäfts­la­ge posi­tiv, die Erwar­tun­gen ver­schlech­tern sich jedoch spür­bar, vor allem in der wich­ti­gem Leit­bran­che Industrie.

Die füh­ren­den Wirt­schafts­in­sti­tu­te haben für das lau­fen­de Jahr ihre Pro­gno­se für die Ent­wick­lung des deut­schen Brut­to­in­lands­pro­duk­tes auf ‑0,6 Pro­zent gesenkt. Die ober­frän­ki­sche Wirt­schaft kann sich die­sem Sog nicht voll­ends ent­zie­hen, behaup­tet sich aber zu Beginn des Win­ter­halb­jah­res noch recht gut. 29 Pro­zent der befrag­ten Betrie­be beur­tei­len ihre Geschäfts­la­ge gut, 21 Pro­zent nega­tiv. Der Sal­do bleibt damit zwar posi­tiv, ist aber so nied­rig, wie zuletzt im Mai 2021, also kurz nach den Corona-Lockdowns.

Den sich anbah­nen­den nega­ti­ven Kon­junk­tur­ver­lauf bekom­men zunächst das Ver­ar­bei­ten­de Gewer­be und der Groß­han­del zu spü­ren. Dort ist der Lage­sal­do bereits nega­tiv. Für Ober­fran­ken sind das kei­ne guten Nach­rich­ten, bil­det die Indu­strie doch das wirt­schaft­li­che Rück­grat der Regi­on. Posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen kom­men vor allem aus dem Tou­ris­mus und mit Abstri­chen aus dem Dienstleistungssektor.

Umsät­ze geben auf brei­ter Front nach

„Nahe­zu alle Wirt­schafts­be­rei­che berich­ten im Sal­do von rück­läu­fi­gen Umsät­zen und das zum Teil in erheb­li­chem Umfang“, macht Wolf­ram Brehm deut­lich, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. In der Indu­strie und im Groß­han­del ver­buch­ten über die Hälf­te der Unter­neh­men Umsatz­rück­gän­ge, auch der Ein­zel­han­del ist mit über 40 Pro­zent stark betrof­fen. Abset­zen von die­sem Nega­tiv­trend kann sich vor allem der Tourismus.

Expor­te stark unter Druck

Brehm: „Die schwa­che Welt­wirt­schaft bela­stet zuneh­mend die Geschäf­te der ober­frän­ki­schen Expor­teu­re.“ War die Ein­schät­zung des Aus­lands­ge­schäf­tes im Früh­jahr noch weit­ge­hend aus­ge­gli­chen, rutscht sie im Herbst in den tief­ro­ten Bereich. Fast die Hälf­te aller expor­tie­ren­den Fir­men ver­zeich­nen zuletzt Rück­gän­ge beim Export­vo­lu­men. Betrof­fen sind alle glo­ba­len Märk­te, vor allem aber Euro­pa. „Das rela­ti­viert natür­lich auch die Lage­be­ur­tei­lung, müs­sen wir doch davon aus­ge­hen, dass die Geschäfts­la­ge bei vie­len Unter­neh­men zwar noch posi­tiv beur­teilt wird, die­se aber im Trend bereits rück­läu­fig ist“, so Brehm.

Dass die Kon­junk­tur in eine Nega­tiv­ent­wick­lung rutscht, lässt sich auch gut am Bei­spiel des Bau­ge­wer­bes zei­gen. Brehm: „Wäh­rend die aktu­el­le Geschäfts­la­ge dort noch sehr posi­tiv beur­teilt wird, ist der Auf­trags­ein­gang kom­plett ein­ge­bro­chen. Im Woh­nungs­bau etwa gibt ein Drit­tel der Unter­neh­men einen gleich­blei­ben­den, zwei Drit­tel einen rück­läu­fi­gen Auf­trags­be­stand an. Mehr Auf­trä­ge ver­zeich­net kein ein­zi­ges der befrag­ten Unternehmen.“

Erwar­tun­gen im Sinkflug

„Die Auf­trags­bü­cher wer­den spür­bar dün­ner, die Lager­be­stän­de zuneh­mend grö­ßer“, warnt der IHK-Prä­si­dent. 37 Pro­zent aller Betrie­be rech­nen in den kom­men­den Mona­ten mit einer Ver­schlech­te­rung der Geschäfts­la­ge, mit einer Ver­bes­se­rung nur 14 Pro­zent. Damit schwenkt der Sal­do ins Nega­ti­ve. Die pes­si­mi­sti­sche Pro­gno­se zieht sich durch alle Bran­chen. Beson­ders ein­ge­trübt sind die Erwar­tun­gen im Ein­zel- und Groß­han­del, dem Tou­ris­mus sowie der Baubranche

Inve­sti­ti­ons­nei­gung und Beschäf­tig­ten­pla­nun­gen gera­ten unter Druck

Wie ernst die Lage ist, zeich­net sich bei der pro­gno­sti­zier­ten nega­ti­ven Beschäf­tig­ten­ent­wick­lung ab, mit der die Indu­strie, der Han­del und die Dienst­lei­stun­gen rech­nen. Brehm: „Eigent­lich eine para­do­xe Situa­ti­on, ist der Fach­kräf­te­man­gel doch so groß wie nie zuvor.“ Bei der Indu­strie rutscht zudem der Sal­do der Inve­sti­ti­ons­pla­nun­gen im Inland in den nega­ti­ven Bereich.

Wirt­schafts­po­li­tik muss den Fuß von der Brem­se nehmen

Unter den meist­ge­nann­ten Risi­ken für die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung der ober­frän­ki­schen Unter­neh­men befin­den sich vie­le, die vor allem von der Poli­tik beein­flusst wer­den kön­nen. Ob Ener­gie­prei­se, Fach­kräf­te­man­gel, wirt­schaft­li­che Rah­men­be­din­gun­gen oder Arbeits­ko­sten, jeweils über die Hälf­te der Befrag­ten stuft die genann­ten Punk­te als wirt­schaft­li­ches Risi­ko für den eige­nen Betrieb ein.

Plä­doy­er für eine star­ker digi­ta­li­sier­te und effi­zi­en­te­re Verwaltung

Deutsch­land ist nach Ein­schät­zung der OECD neben Argen­ti­ni­en das ein­zi­ge grö­ße­re Indu­strie­land, des­sen Wirt­schafts­lei­stung die­ses Jahr abneh­men wird. Selbst dem sank­ti­ons­be­leg­ten Russ­land wird ein Wirt­schafts­wachs­tum vor­her­ge­sagt. „Die Poli­tik auf EU‑, Bun­des- und Lan­des­ebe­ne muss end­lich die Ver­bes­se­rung der wirt­schafts­po­li­ti­schen Rah­mend­be­din­gun­gen anpacken. Wol­len wir unse­re hei­mi­sche Wirt­schaft wie­der auf die Wachs­tums­spur brin­gen, brau­chen wir ver­läss­li­che und bezahl­ba­re Ener­gie, einen kla­ren Fahr­plan für die Ener­gie­wen­de und eine Ver­wal­tung, die digi­ta­ler und effi­zi­en­ter wer­den muss. Nur so kön­nen Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren künf­tig schnel­ler erteilt wer­den. Nur so gelingt es uns, die Ener­gie­wen­de spür­bar zu beschleu­ni­gen“ macht Dr. Waas­ner deut­lich. „Die Unter­neh­men erwar­ten end­lich Lösun­gen, aber vor allem auch Planungssicherheit.“