Zeu­gen gesucht

Am Frei­tag­abend kam es in einem leer­ste­hen­den Ein­kaufs­zen­trum mit dazu­ge­hö­ri­gem Park­haus am Bam­ber­ger Bahn­hof zu zwei Klein­brän­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Gegen 18.45 Uhr ging bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bam­berg-Forch­heim die Mit­tei­lung über die Rauch­ent­wick­lung auf dem Abriss­ge­län­de in der Lud­wig­stra­ße ein. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr stell­ten die Ein­satz­kräf­te die bei­den Brand­her­de auf einem Park­deck und im Bereich des ehe­ma­li­gen Kinos schnell fest und lösch­ten die­se, so dass eine wei­te­re Aus­brei­tung ver­hin­dert wer­den konn­te. Durch das Feu­er in der Räum­lich­keit des ehe­ma­li­gen Kinos wur­de das Mobi­li­ar in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Die Höhe des ent­stan­de­nen Sach­scha­dens kann noch nicht genau bezif­fert wer­den, wird aber der­zeit auf weni­ge tau­send Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de niemand.

Die Kri­mi­nal­be­am­ten aus Bam­berg über­nah­men vor Ort die Ermitt­lun­gen und führ­ten umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rungs­maß­nah­men durch. Auf­grund der Spu­ren­la­ge gehen sie nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen von einer vor­sätz­li­chen Brand­stif­tung aus.

Per­so­nen, die Frei­tag­abend, gegen 18.45 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Bereich des ehe­ma­li­gen Kauf­hau­ses in der Lud­wig­stra­ße gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.