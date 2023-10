Gemein­sam kom­men, gemein­sam infor­mie­ren, gemein­sam entscheiden

Die Pla­nun­gen ste­hen, die Vor­be­rei­tun­gen sind fast abge­schlos­sen: Jetzt freut sich das Hand­werk in Bam­berg und Forch­heim auf Sams­tag, 14. Okto­ber, wenn um 9 Uhr im Bil­dungs­zen­trum Bam­berg der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken an der Hertz­stra­ße 24a der Start­schuss für die Berufs­mes­se des Hand­werks fällt. Bei die­ser infor­mie­ren mehr als 40 Hand­werks­be­trie­be, Innun­gen, das Team Nach­wuchs­wer­bung der HWK, Schu­len und die Agen­tur für Arbeit über die her­aus­ra­gen­den Chan­cen, die das Hand­werk jugend­li­chen Berufs­ein­stei­gern bie­tet. Die Devi­se der Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker lau­tet dabei: gemein­sam kom­men, gemein­sam infor­mie­ren, gemein­sam entscheiden.

Denn, erklärt Dr. Bernd Sau­er, für die Berufs­mes­sen zustän­di­ger Geschäfts­füh­rer der HWK: „Es ist uns beson­ders wich­tig, dass sich Eltern und ihre Kin­der zusam­men ein Bild des Hand­werks, der vie­len Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und der Kar­rie­re­chan­cen machen und so eine gute, gemein­sa­me Ent­schei­dungs­ba­sis haben.“ Die Betrie­be, die meist mit Inha­be­rin­nen und Inha­bern und aktu­el­len Aus­zu­bil­den­den vor Ort sind, neh­men sich viel Zeit, um alle Fra­gen zu beant­wor­ten und inten­siv in den Aus­tausch zu gehen. „In den ver­gan­ge­nen Jah­ren sind bei den Berufs­mes­sen vie­le Kon­tak­te geknüpft und Prak­ti­ka ver­ein­bart wor­den. „Ver­ein­zelt war die Che­mie zwi­schen Betrieb und Jugend­li­chen samt Eltern sogar so gut, dass spon­tan ein Aus­bil­dungs­platz ver­ge­ben wurde.“

Dabei ist es dem Hand­werk und der Hand­werks­kam­mer, die die Berufs­mes­se in enger Zusam­men­ar­beit mit den Kreis­hand­wer­ker­schaf­ten Bam­berg und Forch­heim, deren Innun­gen und deren Betrie­be orga­ni­siert, beson­ders wich­tig, dass sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher vor­ur­teils­frei infor­mie­ren. „Die größ­te Her­aus­for­de­rung bei der Berufs­ori­en­tie­rung ist für uns, dass in den Köp­fen der Eltern und älte­ren Gene­ra­tio­nen teils völ­lig ver­al­te­te Vor­stel­lun­gen und Bil­der ver­an­kert sind. Daher appel­lie­ren wir an alle“, so Sau­er, „sich bei unse­ren Berufs­mes­sen vor Ort ein kla­res Bild vom moder­nen Hand­werk zu machen.“ Das Hand­werk sei die Zukunfts­bran­che mit Weit­blick. Hand­werk mache Sinn, erfüllt und wer­de gebraucht. „Egal, ob es um Kli­ma­tech­no­lo­gie, Ener­gie­wen­de, Elek­tro­mo­bi­li­tät, Bau oder gute Lebens­mit­tel geht.“

Die Berufs­mes­se des Hand­werks im Bil­dungs­zen­trum Bam­berg ist von 9 bis 14 Uhr geöff­net, die Besu­che­rin­nen und Besu­cher wer­den mit­tels eines Lage­plans, auf dem alle Sta­tio­nen ver­zeich­net sind, und mit Hil­fe von Gui­des ent­spre­chend gelei­tet. Wer sich vor­ab ein Bild machen will, wel­che Betrie­be zum Bei­spiel vor Ort sind, kann sich zudem auf der Web­sei­te www​.dein​-sams​tag​.de infor­mie­ren. „Wir haben unse­re Berufs­mes­sen bewusst unter das Mot­to „Ein Sams­tag für Dei­ne Zukunft“ gestellt. Denn dar­um geht es im Hand­werk: Um die Zukunft der Gesell­schaft und eine gute Zukunft für künf­ti­ge Fachkräfte.“

Daten & Fakten

Berufs­mes­se des Hand­werks Bam­berg mit mehr als 40 Hand­werks­be­trie­ben und viel­fäl­ti­gen Beratungsangeboten

Sams­tag, 14. Okto­ber 2023, 9 bis 14 Uhr

Bil­dungs­zen­trum Bam­berg, Hertz­stra­ße 24 a

Infos unter: www​.dein​-sams​tag​.de

Hin­weis: Wer am Sams­tag, 14. Okto­ber, ver­hin­dert ist, kann alter­na­tiv die Berufs­mes­se des Hand­werks in Coburg am 21. Okto­ber, eben­falls von 9 bis 14 Uhr, besuchen.