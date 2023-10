Die The­men der Sendung:

Bit­te­re Pil­len: Apo­the­ken­ster­ben in Fran­ken (Wirsberg, Nürnberg/​Oberfranken, Mittelfranken)

In Deutsch­land wer­den immer mehr Apo­the­ken geschlos­sen, weil sich kein Nach­fol­ger fin­det, der den Betrieb über­neh­men will. So ste­hen auch in Fran­ken schon heu­te vie­le Gemein­den ohne Apo­the­ke da. Auch in Wirsberg im Land­kreis Kulm­bach schloss die Apo­the­ke im Som­mer, weil der 75-jäh­ri­ge Besit­zer kei­nen Nach­fol­ger fin­den konn­te. Nach­dem die Apo­the­ke schon ein paar Mona­te geschlos­sen war, fand sich dann aber doch noch eine Lösung.

Ein Klas­si­ker gegen Hals­schmer­zen: 100 Jah­re Em-eukal (Adelsdorf/​Mittelfranken)

Es ist ein frän­ki­sches Bon­bon, das wohl jeder kennt, und das in die­sem Jahr 100. Geburts­tag fei­ert: Em-eukal – eine Lutsch­pa­stil­le, die seit Gene­ra­tio­nen bei Erkäl­tun­gen Lin­de­rung ver­schafft. Pro­du­ziert wer­den die Bon­bons im Aisch­grund. Dort ist der Sitz des Süß­wa­ren­her­stel­lers Dr. C. Soldan.

Hung­ri­ge Hor­nis­sen: Gefahr für unse­re Bie­nen (Veitshöchheim/​Unterfranken)

2004 wur­de die Asia­ti­sche Hor­nis­se zum ersten Mal in Süd­fran­ke­reich ent­deckt. Ver­mut­lich wur­de damals eine ein­zel­ne Köni­gin durch Töp­fer­wa­re aus Chi­na ein­ge­schleppt. Seit­dem brei­tet sich die inva­si­ve Art von dort bis nach Deutsch­land aus. Auch im Spes­sart und am Unter­main wur­den bereits Exem­pla­re gesich­tet. Das Gefähr­li­che: Die Asia­ti­sche Hor­nis­se jagt Honig­bie­nen, über­fällt Bie­nen­stän­de. Die Imker am Unter­main sind alar­miert und wol­len bis Ende Okto­ber anhand von Lebend­fal­len einen Über­blick über die Situa­ti­on gewinnen.

Lebens­freu­de auf dem Tan­dem: ein Aus­flug mit Blin­den (Rednitzhembach/​Frey­stadt)

Blin­de und seh­be­hin­der­te Men­schen sind durch ihre Ein­schrän­kung von vie­len Akti­vi­tä­ten im täg­li­chen Leben aus­ge­schlos­sen. Um auch ihnen die Teil­ha­be vor allem an Frei­zeit­be­schäf­ti­gun­gen zu ermög­li­chen, gibt es in Fran­ken eine gan­ze Rei­he von Pro­jek­ten. Wie den Tan­dem­club Fran­ken, ein gemein­nüt­zi­ger Ver­ein. Die Tan­dems wer­den von den Sehen­den, soge­nann­ten Pilot­fah­rern, gesteu­ert und bie­ten somit die Mög­lich­keit einer gemein­sa­men Fahr­rad­tour. Ein wei­te­res Pro­jekt gibt es im Hofer Zoo. Via QR-Code, ent­wickelt von den Aus­zu­bil­den­den des Tier­parks, kön­nen die Besu­cher mit dem Smart­phone Audio­da­tei­en abhö­ren, die über Tie­re im Zoo informieren.

Archi­tek­tin neu­er Land­schaf­ten: die Male­rin Julia Frisch­mann (Fürth/​Mittelfranken)

Julia Frisch­manns Kunst wirkt oft leicht und locker, ist meist in zar­ten Tönen gehal­ten. Die 38-Jäh­ri­ge zeigt gern Land­schaf­ten und bil­det sie mal kon­kre­ter, mal abstrakt ab. In einem Für­ther Ate­lier­haus ent­ste­hen fan­ta­sie­vol­le Moment­auf­nah­men auf Leinwand.

Histo­ri­scher Tanz: Ele­ganz aus ver­gan­ge­ner Zeit (Fürth/​Mittelfranken)

Peter Hoff­mann lehrt in Fürth beson­de­re Tanz­kur­se: Da geht es um barocken Büh­nen­tanz und Coun­try Dances aus Jane Austens Zei­ten. Mitt­ler­wei­le hat sich der aus­ge­bil­de­te „Maitre de Dan­se“ mit sei­nen Tanz­klas­sen schon bis ins 21. Jahr­hun­dert vor­ge­tanzt – mit Charles­ton und Lin­dy Hop. Und sie tau­chen in histo­ri­schen Städ­ten in die Geschich­te von Renais­sance und Barock ein – bei „gewan­de­ten Spa­zier­gän­gen“ in zeit­ge­nös­si­schen Outfits.

