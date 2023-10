Jugend­feu­er­wehr Was­ser­knoden holt sich erneut den Wanderpokal

Am Sams­tag, den 23. Sep­tem­ber fand bereits zum zwei­ten Mal der Lud­wig Lau­ter­bach Cup im Land­kreis Bay­reuth statt. Aus­rich­ter des dies­jäh­ri­gen Ver­an­stal­tungs­or­tes war die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Gesees am Stand­ort ihres neu­en Feu­er­wehr­ge­rä­te­hau­ses. Aus jeder der ins­ge­samt vier Inspek­tio­nen im Land­kreis qua­li­fi­zie­ren sich die fünf best­plat­zier­ten Jugend­grup­pen der Jugend­feu­er­wehr­ta­ge auf Inspek­ti­ons­ebe­ne für den Lud­wig Lau­ter­bach Cup auf Landkreisebene.

Grund­la­ge für den Cup ist die Wett­be­werbs­ord­nung des Bezirks­ju­gend­lei­stungs­marsch. Ins­ge­samt acht Übun­gen muss­ten die Jugend­li­chen mit so wenig Feh­ler­punk­ten wie mög­lich bestrei­ten. Ihr Wis­sen und Kön­nen war bei Test­fra­gen, Aus­rol­len eines dop­pelt geroll­ten C‑Schlauches inner­halb eines seit­lich begrenz­ten Fel­des, Kno­ten­ge­stell mit vier Kno­ten, Anle­gen eines Mast­wur­fe, Anle­gen eines Brust­bun­des, Zuord­nen von Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­den, CM-Strahl­rohr mit C‑Schlauch über einen Gra­ben zie­hen sowie dem Ziel­wurf mit der Feu­er­wehr­lei­ne durch ein Hin­der­nis gefragt. Die­se Sta­tio­nen waren rund um das Gelän­de der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Gesees auf­ge­baut. Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Bür­ger­mei­ster Harald Feul­ner spra­chen Gruß­wor­te und waren zur Sie­ger­eh­rung mit anwe­send. Frau Holl, Toch­ter unse­res ver­stor­be­nen Ehren­kreis­brand­ra­tes Lud­wig Lau­ter­bach, war eben­falls zur Ver­an­stal­tung anwe­send und sprach moti­vie­ren­de Wor­te zu den Teilnehmern.

Der Lud­wig Lau­ter­bach Cup wur­de im Jahr 2022 zu Ehren und wei­te­ren Geden­ken an Lud­wig Lau­ter­bach ins Leben geru­fen. Ehren­kreis­brand­rat Lau­ter­bach enga­gier­te sich 25 Jah­re, davon 15 Jah­re als KBR, inner­halb der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bay­reuth. Die Jugend­feu­er­wehr lag ihm immer beson­ders am Her­zen. Wo es nur ging ver­such­te er die­se zu unter­stüt­zen und zu för­dern. Nach sei­nem plötz­li­chen und uner­war­te­ten Tod im Jahr 2018 erbat sei­ne Fami­lie anstel­le von Blu­men eine Spen­de für die Jugend­feu­er­wehr. Aus die­ser Spen­de her­aus ent­stand der Lud­wig Lau­ter­bach Cup der den Ehren­kreis­brand­rat des Land­krei­ses Bay­reuth jetzt seit 2022 jedes Jahr am Tag die­ser Ver­an­stal­tung ganz beson­ders in den Erin­ne­run­gen der Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und ‑kame­ra­den auf­le­ben lässt. Es ist jedes Mal ein Tag ganz im Sin­ne von Lud­wig Lauterbach.

Den ersten und zwei­ten Platz konn­te sich die Jugend­feu­er­wehr Was­ser­knoden sichern. Den drit­ten Platz beleg­te die Jugend­feu­er­wehr Christanz.