Heim­nie­der­la­ge

Beim Flut­licht­spiel am Mitt­woch­abend ver­kauf­te sich die SG Burk teu­er gegen den unge­schla­ge­nen Tabel­len­füh­rer. Vor allem auf­grund der seit Sai­son­be­ginn anhal­ten­den Ver­let­zungs­sor­gen kann die SG auf die­ser Lei­stung aufbauen.

Neun Spie­le­rin­nen aus dem Kader der ersten Mann­schaft, wovon min­de­stens vier Spie­le­rin­nen bis zum Sai­son­ende aus­fal­len, muss­te die Mann­schaft um Trai­ner Rapha­el Por­zelt dabei kom­pen­sie­ren. Trotz­dem star­te­te die Heim­elf enga­giert, woge­gen die Gäste vor allem in der ersten Halb­zeit wenig ent­ge­gen­zu­set­zen hat­ten. So traf Cari­na Nögel nach einer Ecke von Nata­scha Por­zelt den Quer­bal­ken (10.), ehe ein sehens­wer­ter Nögel-Frei­stoß von der Heim­elf zunächst beju­belt wur­de. Aller­dings nahm der Schieds­rich­ter das Tor regel­kon­form zurück, da der Frei­stoß auf­grund eines Foul­spiels wegen „hohem Bein“ indi­rekt aus­ge­führt hät­te wer­den müs­sen (25.). So ging es mit einem tor­lo­sen Remis in die Pau­se. Danach zeig­te sich der Tabel­len­pri­mus ver­bes­sert und drück­te die Heim­elf immer mehr in die eige­ne Hälf­te. Dabei gab es kaum noch Ent­la­stung für Burks Defen­si­ve, aller­dings auch wenig nen­nens­wer­te Tor­ge­le­gen­hei­ten für die SG Frau­en­au­rach. So war es kurz vor Schluss Ste­fa­nie Roth, die ihre Far­ben erlö­ste (79.). Einen Schuss aus kur­zer Distanz von Ali­na Mahr konn­te Andrea Zöber­lein noch parie­ren, beim Nach­schuss der frei­ste­hen­den Roth war sie dann aber macht­los. Kurz vor dem Ende der Par­tie wur­de es noch ein­mal span­nend als Frau­en­aurachs Tor­hü­te­rin Lau­ra Venus erst einen Frei­stoß von Sina Schmitt parier­te (90.). Beim nach­fol­gen­den Eck­ball ver­pass­te eine SG-Spie­le­rin in der Mit­te, sodass es am Ende beim knap­pen aber ver­dien­ten 1:0‑Erfolg aus Sicht der Gäste blieb.