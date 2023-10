Deut­scher Schul­preis 2023: Stadt gra­tu­liert Eichendorff-Mittelschule

Die Eichen­dorff-Mit­tel­schu­le ist am Don­ners­tag in Ber­lin mit dem Haupt­preis des Deut­schen Schul­prei­ses 2023 aus­ge­zeich­net wor­den. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik gra­tu­lier­te zu die­sem Erfolg. „Wir freu­en uns mit der Schul­fa­mi­lie über die­ses tol­le Ergeb­nis. Die Eichen­dorff-Mit­tel­schu­le ist ein Aus­hän­ge­schild für unse­ren Schul- und Bil­dungs­stand­ort“, sag­te das Stadt­ober­haupt. Auch Bil­dungs­re­fe­ren­tin Anke Stei­nert-Neu­wirth freu­te sich: „Das Lern­kon­zept der Schu­le sowie das groß­ar­ti­ge Enga­ge­ment aller Betei­lig­ten zeigt, dass Schu­le auch anders gehen kann. Die Fähig­kei­ten der Schüler*innen und deren Stär­kung ste­hen im Mit­tel­punkt, das moti­viert unge­mein und gleich­zei­tig erfah­ren sie im Ganz­tag die so wich­ti­ge sozia­le Lernumgebung.“

Rund 400 Schü­le­rin­nen und Schü­ler von der 5. bis zur 10. Jahr­gangs­stu­fe besu­chen die Eichen­dorff-Mit­tel­schu­le. Die drei Klas­sen einer Jahr­gangs­stu­fe ler­nen und leben jeweils in einem „Lern­haus“, auch die Lehr­kräf­te stim­men sich in den Lernhaus‑Teams ab. An der gebun­de­nen Ganz­tags­schu­le ist der Tag rhyth­mi­siert und umfasst Pflicht­un­ter­richt, Arbeits­ge­mein­schaf­ten, Klas­sen­rat sowie indi­vi­du­el­le Lern­zei­ten. Soge­nann­te „Lern­bü­ros“ ermög­li­chen es den Schü­le­rin­nen und Schü­lern, selbst­be­stimmt und eigen­ver­ant­wort­lich neue Kom­pe­ten­zen zu erwerben.

Der Deut­sche Schul­preis, mit 100.000 Euro dotiert, wird seit dem Jahr 2006 von der Robert-Bosch-Stif­tung gemein­sam mit der Hei­de­hof-Stif­tung ver­ge­ben. In die­sem Jahr erhiel­ten die Dele­ga­tio­nen der Gewin­ner-Schu­len im Ber­li­ner Tem­po­drom die Aus­zeich­nung aus den Hän­den von Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Steinmeier.

UVPA befasst sich mit Ver­kehrs­be­ru­hi­gung in Eltersdorf

In sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung am Diens­tag, 17. Okto­ber, um 16:15 Uhr befasst sich der Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss (UVPA) des Stadt­rats unter ande­rem mit dem Maß­nah­men­pa­ket zur Ver­kehrs­be­ru­hi­gung in Elters­dorf. Die Sit­zung fin­det im Rats­saal des Rat­hau­ses statt. Außer­dem ste­hen auf der Tages­ord­nung ein erstes Rah­men­kon­zept zur Stadt­teil-Schu­le Büchen­bach und die aktu­el­le Bedeu­tung und das wei­te­re Vor­ge­hen bei der Bun­des­stra­ße B4 im Stadt­ge­biet. Die Tras­sen­füh­rung der Stadt-Umland-Bahn (StUB) im Bereich der Erlan­gen Arca­den ist gegen 18:30 Uhr The­ma im Gremium.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen tagt

Der Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen kommt am Diens­tag, 17. Okto­ber, um 19:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det in der Real­schu­le am Euro­pa­ka­nal (Schal­lers­ho­fer Stra­ße 18) statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen ein Bericht zum Kli­ma­bud­get, die Vor­stel­lung des neu­en Pla­nungs- und Bau­re­fe­ren­ten Harald Lang und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

HFPA befasst sich mit Feuerwehr-Neubau

Zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung kommt der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss (HFPA) des Stadt­rats am Mitt­woch, 18. Okto­ber, um 16:30 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses zusam­men. Der Neu­bau einer Unter­kunft der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Erlan­gen-Stadt auf dem Gelän­de der Haupt­feu­er­wa­che, Mit­tel­be­reit­stel­lun­gen sowie Zwi­schen­be­rich­te zu Bud­gets und Arbeits­pro­gram­men des Thea­ters und des Kul­tur­am­tes und ein Erwei­te­rungs­bau für das Modell­pro­jekt „Koope­ra­ti­ve Ganz­ta­ges­bil­dung (KoGa) an der Micha­el-Poesch­ke-Schu­le“ sind The­men der Sitzung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Jugend­li­che wäh­len ihr Parlament

In der kom­men­den Woche, vom 16. bis 20. Okto­ber, fin­det die Wahl des Jugend­par­la­ments statt. Dann sind etwa 6.000 Jugend­li­che auf­ge­ru­fen, ihre Ver­tre­tung neu zu wäh­len. Für die 15 Plät­ze im Jugend­par­la­ment kan­di­die­ren 37 Jugend­li­che. Wäh­len dür­fen alle Jugend­li­chen, die zwi­schen 12 und 18 Jah­re alt sind und ihren Haupt­wohn­sitz seit min­de­stens drei Mona­ten in Erlan­gen haben. In einem Anschrei­ben wur­den die Jugend­li­chen auf die Wahl auf­merk­sam gemacht. Die Stimm­ab­ga­be ist in Wahl­lol­ka­len oder online mög­lich. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​j​u​p​a​w​ahl.

Dis­kus­si­on zum The­ma „Sexu­el­le Belä­sti­gung am Arbeitsplatz“

Sexu­el­le Belä­sti­gung am Arbeits­platz ist lei­der an der Tages­ord­nung. Doch mit­un­ter ist schwer ein­zu­ord­nen, ob ein Ver­hal­ten nur ein Faux­pas ist oder schon Belä­sti­gung. Noch schwie­ri­ger ist es, Schrit­te zu unter­neh­men, Bera­tung zu suchen und Kon­se­quen­zen zu for­dern. Nach wie vor sind die Opfer in einer schwa­chen Posi­ti­on. Die Täter kom­men oft­mals unge­scho­ren davon. Bei sexu­el­ler Belä­sti­gung geht es um Hier­ar­chie und um Macht­aus­übung, die durch patri­ar­chi­sche Struk­tu­ren erleich­tert wird. Die Volks­hoch­schu­le greift das The­ma mit zwei Kurz­vor­trä­gen auf und lädt am Don­ners­tag, 19. Okto­ber, um 19:00 Uhr in den Gro­ßen Saal in der Fried­rich­stra­ße 19 ein.

Auf dem Podi­um refe­rie­ren und dis­ku­tie­ren Prof. Knut Lat­scha von der Hoch­schu­le für Poli­zei in Baden-Würt­tem­berg, der zum The­ma „Sexu­el­le Belä­sti­gung am Arbeits­platz“ forscht, und Mag­da Luthay von der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg, die dort das Büro für Gen­der und Diver­si­ty lei­tet. Der Ein­tritt ist frei. Anmel­dung unter www​.vhs​-erlan​gen​.de.

Gar­ten­ab­fallak­ti­on: Drit­ter Ter­min am 21. Oktober

Der drit­te Ter­min der Gar­ten­ab­fallak­ti­on der Stadt Erlan­gen fin­det am Sams­tag, 21. Okto­ber, statt. Wie der kom­mu­na­le Betrieb für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung mit­teilt, ste­hen die Con­tai­ner an den Abga­be­stel­len jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr bereit.

An fol­gen­den Stel­len kann das Grün­gut kosten­los abge­ge­ben wer­den: Alter­lan­gen: Ler­chen­bühl, nörd­li­che Dom­pfaff­stra­ße; Bruck: Noe­ther-/Eyth­stra­ße, Büchen­bach: Coburger/​Hofer Stra­ße und Taunusstraße/​Am Dum­mets­wei­her; Burg­berg: Am Meil­wal­d/Al­bert-Stif­ter-Stra­ße; Dechs­endorf: Bischofsweiherstraße/​Pirolweg; Elters­dorf: Holzschuherring/​Mendelstraße; Hüt­ten­dorf: Bus­hal­te­stel­le; Kos­bach: Barschenweg/​Auwiesenstraße; Krie­gen­brunn: Kriegenbrunner/​Mansfeldstraße; Ten­nen­lo­he: Sai­del­steig (Park­platz).

Für grö­ße­re Men­gen oder ande­re Ter­mi­ne stellt die Abtei­lung Abfall­wirt­schaft auch Con­tai­ner gegen Ent­gelt zur Ver­fü­gung. Eine Anmel­dung ist tele­fo­nisch mög­lich (09131 86–2015). Es besteht ganz­jäh­rig die Mög­lich­keit, Gar­ten­ab­fäl­le direkt an der Kom­po­stie­rungs­an­la­ge (Neu­en­wei­her­stra­ße 11) anzuliefern.

Ein­schrän­kun­gen in der Henkestraße

Auf­grund von Arbei­ten im Fern­wär­me­netz und meh­re­ren Haus­an­schlüs­sen kommt es in der Hen­ke­stra­ße (zwi­schen Wer­ner-von-Sie­mens- und Geb­bert­stra­ße) zu Ein­schrän­kun­gen für den Kfz-Ver­kehr. Von Mon­tag, 16. Okto­ber, bis vor­aus­sicht­lich Don­ners­tag, 9. Novem­ber, ist die Fahr­bahn ein­ge­engt. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer müs­sen die Fahr­bahn­sei­te wech­seln. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Nie­dern­dor­fer Stra­ße von Frei­tag bis Mon­tag gesperrt

Die Nie­dern­dor­fer Stra­ße (Staats­stra­ße 2244) zwi­schen Frau­en­au­rach und Nie­dern­dorf wird von Frei­tag, 20. Okto­ber (20:00 Uhr), bis Mon­tag, 23. Okto­ber (ca. 4:00 Uhr), für den Ver­kehr gesperrt. Betrof­fen ist der Bereich an der Auto­bahn-Unter­füh­rung. Wie die A3 Nord­bay­ern GmbH & Co. KG mit­teilt, fin­den dort Bau­ar­bei­ten für einen Teil der neu­en Brücke statt. Die Maß­nah­me ist Teil des sechs­strei­fi­gen Aus­baus der Auto­bahn A3.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Nie­dern­dor­fer Stra­ße aus Her­zo­gen­au­rach kom­mend nach Erlan­gen fah­ren oder in Fahrt­rich­tung Würz­burg auf die Auto­bahn auf­fah­ren wol­len, wer­den zunächst über die Auto­bahn in Rich­tung Nürn­berg zum Auto­bahn­kreuz Fürth-Erlan­gen und von dort in Rich­tung Würz­burg gelei­tet. Die Auf­fahrt auf die A3 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg ist möglich.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Nie­dern­dor­fer Stra­ße aus Erlan­gen kom­mend nach Her­zo­gen­au­rach fah­ren oder in Fahrt­rich­tung Nürn­berg auf die Auto­bahn auf­fah­ren wol­len, wer­den über die Auto­bahn in Rich­tung Würz­burg und die Anschluss­stel­le Erlan­gen-West umge­lei­tet. Die Auf­fahrt auf die A3 in Fahrt­rich­tung Würz­burg ist möglich.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Auto­bahn aus Rich­tung Nürn­berg kom­mend in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach von der Auto­bahn abfah­ren wol­len, wer­den über die Anschluss­stel­le Erlan­gen-West umge­lei­tet. Die Aus­fahrt in Rich­tung Erlan­gen ist möglich.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die auf der Auto­bahn aus Rich­tung Würz­burg kom­mend mit Fahrt­ziel Erlan­gen abfah­ren, wer­den über die Bedarfs­um­lei­tung U21 umge­lei­tet. Die Aus­fahrt in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach ist möglich.