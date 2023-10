Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fahr­rad­die­be erwischt

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen beob­ach­te­te eine Zivil­strei­fe der Erlan­ger Poli­zei zwei Män­ner, die gera­de im Begriff waren Fahr­rä­der zu entwenden.

Die bei­den Män­ner im Alter von 22 und 46 Jah­ren han­tier­ten in der West­li­chen Stadt­mau­er­stra­ße an abge­stell­ten Fahr­rä­dern. Als sie sich von Pas­san­ten beob­ach­tet fühl­ten ver­schwan­den die zwei und kehr­ten kur­ze Zeit spä­ter wie­der zurück. Dabei hat­te einer der bei­den ein Fahr­rad dabei. Ziel­stre­big mach­ten sie sich erneut an den abge­stell­ten Rädern zu schaffen.

Die Zivil­be­am­ten nah­men die zwei Män­ner fest, als sie gera­de dabei waren, das Fahr­rad­schloss eines Rades zu knacken.

Wie sich her­aus­stell­te, war das mit­ge­führ­te Fahr­rad kurz zuvor ent­wen­det wor­den. Es han­del­te sich um ein Fahr­rad der Mar­ke Cube im Wert von ca. 1.000 Euro.

Die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen müs­sen sich nun wegen schwe­ren Dieb­stahls verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Brief­ka­sten aufgebrochen

Bucken­hof – In der Zeit vom 11.10.23 – 12.10.23 wur­de am Anwe­sen Am Ten­nen­bach 4 der Brief­ka­sten einer dort ansäs­si­gen Fir­ma auf­ge­he­belt und die dar­in befind­li­chen Gegen­stän­de entwendet.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die bis­lang unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 / 760‑5514 zu melden.

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Buben­reuth – Im Zeit­raum von Mitt­woch, gegen 21:30 Uhr, und Don­ners­tag, gegen 08:45 Uhr, wur­de in der Bir­ken­al­lee auf Höhe der Haus­num­mer 88 ein ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. An dem gepark­ten Pkw wur­de die lin­ke Fahr­zeug­sei­te stark beschä­digt, so dass ein Sach­scha­den von etwa 5000 Euro entstand.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Röt­ten­bach – Papier­ton­ne angezündet

In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag ent­zün­de­te ein zunächst Unbe­kann­ter in Röt­ten­bach den Inhalt einer Alt­pa­pier­ton­ne einer 84- jäh­ri­gen Frau. Die Alt­pa­pier­ton­ne stand im Hof des bewohn­ten Anwe­sens an der Haus­wand. Wäh­rend die Alt­pa­pier­ton­ne voll­stän­dig abbrann­te, ent­stand an der Haus­wand durch den Ruß, bzw. der Hit­ze­ent­wick­lung Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000.- Euro. Die 84- jäh­ri­ge Frau bemerk­te erst am Don­ners­tag­mor­gen den Vor­fall und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Durch inten­si­ve Ermitt­lun­gen der Poli­zei Höch­stadt konn­te ein 23- jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis ERH als Tat­ver­däch­ti­ger iden­ti­fi­ziert wer­den. Die­ser wur­de noch im Lau­fe des Don­ners­tags in eine Fach­kli­nik ver­bracht. Ihn erwar­tet nun wegen der Brand­le­gung ein Strafverfahren.