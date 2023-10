Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad­dieb in hilf­lo­ser Lage

COBURG. Einen 21-Jäh­ri­gen Fahr­rad­dieb der sich in einer hilf­lo­sen Lage befand grif­fen Cobur­ger Poli­zi­sten am Don­ners­tag­abend im Cobur­ger Stadt­ge­biet auf.

Die Cobur­ger Poli­zei erreich­te um 21 Uhr die Mit­tei­lung über eine hilf­lo­se Per­son in der Lau­te­rer Stra­ße. Beim Ein­tref­fen an der Ein­sat­zört­lich­keit tra­fen die Beam­ten den 21-Jäh­ri­gen völ­lig durch­nässt und unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­tel ste­hend an. Bei der Durch­su­chung der Per­son zur Iden­ti­täts­fest­stel­lung fan­den die Poli­zi­sten einen Ent­las­sungs­schein aus einem Kran­ken­haus in Hildburghausen.

Neben der Kon­trol­le der Per­son schau­ten sich die Beam­ten auch das mit­ge­führ­te E‑Bike des Man­nes genau­er an. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass die­ses am Don­ners­tag gegen 16:45 Uhr im direk­ten Umkreis des Kran­ken­hau­ses Hild­burg­hau­sen ent­wen­det wur­de, aus dem der 21-Jäh­ri­ge erst kurz vor­her ent­las­sen wur­de. In die­ser Sache ermit­teln die Hild­burg­häu­ser Poli­zi­sten bereits. Die Beam­ten stell­ten das Fahr­rad sicher und über­ga­ben die­ses an die Poli­zei­kol­le­gen aus Thü­rin­gen. Gegen den 21-Jäh­ri­gen wird nun in Thü­rin­gen wegen Fahr­rad­dieb­stahls ermittelt.

Die­sel­par­ti­kel­fil­ter von drei Fahr­zeu­gen entwendet

COBURG. In der Nacht zum Don­ners­tag ent­wen­de­ten im Cobur­ger Stadt­ge­biet bis­lang unbe­kann­te Täter aus drei Klein­trans­por­tern die Dieselpartikelfilter.

Vom Gelän­de eines Auto­hau­ses in der Rodach­er Stra­ße stah­len die Unbe­kann­ten in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag von zwei fabrik­neu­en Klein­trans­por­tern die Die­sel­par­ti­kel­fil­ter. Wei­ter­hin ver­schaff­ten sich die Die­be zum Fir­men­ge­län­de einer Gärt­ne­rei in der Rodach­er Stra­ße Zutritt. Dort ent­wen­de­ten Sie vom Geschäfts­fahr­zeug den Par­ti­kel­fil­ter. Den Ent­wen­dungs­scha­den schät­zen die Beam­ten auf 9.000 €. In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Dieb­stahls an einem Kraftfahrzeug.

Zeu­gen, die in der Nacht zum Don­ners­tag in der Rodach­er Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Video­klin­gel entwendet

Kro­nach: In der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag kam es im Hal­te­stel­len­weg zum Dieb­stahl einer Tür­klin­gel. Es han­delt sich um eine Video-Tür­klin­gel der Mar­ke „Ring“ im Wert von etwa 100,- Euro, wel­che im Ein­gangs­be­reich eines Ein­fa­mi­li­en­an­we­sens ange­bracht war. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Fuß­gän­ger­am­pel angefahren

Wil­helms­thal: Bei der Poli­zei Kro­nach wur­de die­se Woche eine Unfall­flucht im Bereich Stein­berg mit­ge­teilt. Laut Anga­ben des Anzei­ge­er­stat­ter wur­de die Fuß­gän­ger­am­pel in der Kro­na­cher Straße/​Ecke Grie­ser Stra­ße von einem unbe­kann­ten Scha­dens­ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und beschä­digt. Der hier­bei ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unfall­zeu­gen gesucht

Thur­n­au – Am Don­ners­tag­abend, gegen 19.00 h, fuhr ein Audi-Fah­rer aus Thur­n­au von Döll­nitz kom­mend in Rich­tung Thur­n­au. Nach einer Kur­ve auf der Staats­stra­ße kam ihm nach eige­ner Aus­sa­ge ein wei­ßer Mer­ce­des Sprin­ter mit einem Kulm­ba­cher Kenn­zei­chen ent­ge­gen. Der Audi-Fah­rer wich nach rechts aus und fuhr anschlie­ßend in den Stra­ßen­gra­ben, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Der Mer­ce­des fuhr wei­ter. Da der Audi Öl ver­lor, wur­de die Stra­ßen­mei­ste­rei ver­stän­digt. Die­se küm­mer­te sich um die Besei­ti­gung. Der Sach­scha­den am Audi beträgt ca. 5.000,– EUR. Wer hat hier­zu etwas beobachtet?