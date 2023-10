Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­die­be wie­der erkannt

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag konn­te ein Ange­stell­ter eines Super­mark­tes in der Vil­lach­stra­ße zwei Män­ner beob­ach­ten, die ihm aus einem vor­he­ri­gen Dieb­stahl bekannt vor­ka­men. Die bei­den Män­ner betra­ten den Super­markt mit einem lee­ren Ruck­sack und ver­lie­ßen den Laden mit einer prall gefüll­ten Tasche, ohne den Inhalt zu bezah­len. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te Nah­rungs­mit­tel im Wert von ca. 30,- Euro fest­stel­len. Außer­dem eine Fla­sche Schnaps im Wert von 14 Euro, die einem nahe­ge­le­ge­nem Super­markt zuge­ord­net wer­den konnte.

Flucht war erfolglos

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei Bam­berg ein flüch­ti­ger Laden­dieb gemel­det. Die­ser flüch­te­te aus einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße Rich­tung Bren­ner­stra­ße. Der 31-Jäh­ri­ge konn­te am Bahn­hof fest­ge­nom­men wer­den. Sei­ne Beu­te war eine Fla­sche Wod­ka im Wert von ca. 6 Euro.

Rad­fah­rer übersehen

BAM­BERG. Mon­tag­mor­gen über­sah eine 64-Jäh­ri­ge Golf­fah­re­rin beim Abbie­gen von der Pfi­ster­brücke in die Schwar­zen­berg­stra­ße einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Fahr­rad­fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Trotz Sturz vom Fahr­rad ver­letz­te sich der 35-Jäh­ri­ge glück­li­cher­wei­se nicht. Der Sach­scha­den an Fahr­rad und dem VW/​Golf beläuft sich auf ca. 1.100 Euro.

Wer fuhr den Polo an?

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­abend und Don­ners­tag­früh wur­de ein in der Bren­ner­stra­ße abge­stell­ter wei­ßer VW/​Polo von Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an der vor­de­ren lin­ken Stoß­stan­ge einen Scha­den von ca. 600 Euro. Er ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­te schla­gen Bei­fah­rer­schei­ben ein und durch­wüh­len Autos

BAM­BERG. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag schlu­gen Unbe­kann­te in der Bren­ner­stra­ße die Schei­ben von dort abge­stell­ten Fahr­zeu­gen ein. Von ins­ge­samt sechs Fahr­zeu­gen wur­de jeweils die vor­de­re Bei­fah­rer­schei­be ein­ge­schla­gen um ins Inne­re zu gelan­gen. Die Autos wur­den durch­wühlt. Ob und was ent­wen­det wur­de, muss durch die Poli­zei Bam­berg noch ermit­telt werden.

Die Poli­zei Bam­berg sucht jetzt nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

LIT­ZEN­DORF / PÖDEL­DORF. Am Don­ners­tag, gegen 04:30 Uhr, wur­de aus einem unver­sperr­ten Pkw in der Holl­fel­der Stra­ße Bar­geld in Höhe von 10 Euro ent­wen­det. Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Tat­her­gang bzw. zur Per­son des Täters machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BREI­TEN­GÜß­BACH. Bei einem am Kirch­platz abge­stell­ten VW wur­de am Don­ners­tag in der Zeit von 18:30 Uhr und 21:50 Uhr von einem noch unbe­kann­ten Täter die hin­te­re Sei­ten­schei­be beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Tat­her­gang geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Schlei­er­fahn­dung und Schwer­punkt­kon­trol­len erfolgreich

BAY­REUTH. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth mit Unter­stüt­zung der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth Schlei­er­fahn­dungs­kon­trol­len auf der A9 und am Abend Schwer­punkt­kon­trol­len Rausch­gift­kri­mi­na­li­tät im Stadt­ge­biet durch. Hier­bei konn­ten unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Fahr­zeug­füh­rer aus dem Ver­kehr gezo­gen und Betäu­bungs­mit­tel beschlag­nahmt werden.

Bei einem 33-jäh­ri­gen Auto­fah­rer stell­ten die Beam­ten kurz vor 15.30 Uhr dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest, was ein Dro­gen­schnell­test auch bestä­tig­te. Den pol­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen erwar­tet nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem emp­find­li­chen Buß­geld, einem Fahr­ver­bot und einem Ein­trag im Fahreignungsregister.

Bei einer wei­te­ren Kon­trol­le um kurz nach 16 Uhr konn­ten sowohl beim Bei­fah­rer, als auch beim Fahr­zeug­füh­rer Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den wer­den. Der Fah­rer kon­su­mier­te offen­sicht­lich bereits vor Fahrt­an­tritt Rausch­gift und war zudem nicht im Besitz einer erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis. Der 29-Jäh­ri­ge muss­te zur Blut­ent­nah­me gebracht wer­den und eine Sicher­heits­lei­stung im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich hin­ter­le­gen. Gegen bei­de Per­so­nen lau­fen straf­recht­li­che Ermittlungen.

Im Stadt­ge­biet Bay­reuth stell­ten die Beam­ten kurz vor 20 Uhr eine 25-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin fest, die ihren Pkw trotz rechts­kräf­ti­gem Fahr­ver­bot führ­te. Gegen die Dame ist ein Straf­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet und den Fahr­zeug­schlüs­sel zur Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt stell­ten die Beam­ten sicher.

Kurz vor 21.30 Uhr gerie­ten zwei jun­ge Erwach­se­ne ins Visier einer Strei­fen­be­sat­zung. Mit Beginn der Kon­trol­le rann­te der 22-Jäh­ri­ge davon. Mit Unter­stüt­zung wei­te­rer Strei­fen gelang nach eini­gen hun­dert Metern die Fest­nah­me des Flüch­ti­gen. Bei ihm stell­ten die Beam­ten ein gerin­ge Men­ge Mari­hua­na sicher. Auch die 18-jäh­ri­ge Beglei­te­rin war im Besitz von Betäu­bungs­mit­teln. Gegen bei­de lau­fen jetzt straf­recht­li­che Ermittlungen.

Gegen 22 Uhr war es ein Fahr­rad­fah­rer, der mit einer gerin­gen Men­ge Mari­hua­na unter­wegs war. Die Beam­ten beschlag­nahm­ten das Rausch­gift. Auch gegen den 50-Jäh­ri­gen läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr eine 28-Jäh­ri­ge den Rad­weg ent­lang der B470 mit ihrem Renn­rad. Auf Höhe des Schwei­zer Kel­lers stürz­te sie aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che und zog sich hier­bei mul­ti­ple Ver­let­zun­gen zu. Die Renn­rad­fah­re­rin muss­te zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Eine Fremd­be­tei­li­gung kann zum jet­zi­gen Stand der Ermitt­lun­gen aus­ge­schlos­sen werden.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Nacht zum Don­ners­tag befuhr ein 17-Jäh­ri­ger die Ade­nau­er­al­lee mit einem Klein­kraft­rad und wur­de einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass der Schü­ler ledig­lich im Besitz einer Mofa-Prüf­be­schei­ni­gung war und nicht die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis für den Rol­ler vor­wei­sen konn­te. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de des­halb unter­bun­den. Er muss sich nun auf Grund des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zwei Leicht­ver­letz­te und rund 70.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Zwei Leicht­ver­letz­te und rund 70.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­abend an der Kreu­zung Köste­ner Stra­ße / Cobur­ger Stra­ße / Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring ereig­ne­te. Eine 55-Jäh­ri­ge kam mit ihrem BMW aus der Köste­ner Stra­ße und bog an der Kreu­zung nach links in die Cobur­ger Stra­ße ein. Hier­bei über­sah sie einen vor­fahr­be­rech­tig­ten Ford-Fah­rer, der vom Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring gera­de­aus in Rich­tung Kösten fuhr. Es kam zum Zusam­men­prall der bei­den Fahr­zeu­ge, wobei die Fahr­zeu­ge über die Fahr­bah­nen schleu­der­ten. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me muss­te der Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring kurz­zei­tig voll gesperrt wer­den, die Cobur­ger Stra­ße war in Rich­tung Buch am Forst nur ein­spu­rig befahr­bar. Die Ver­kehrs­len­kung muss­te durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr gere­gelt wer­den. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den bei dem Ver­kehrs­un­fall leicht ver­letzt, konn­ten aber nach einer ambu­lan­ten Behand­lung das Kli­ni­kum wie­der ver­las­sen. Die Autos waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Holz­zaun beschädigt

LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag, zwi­schen 19.00 Uhr und 07.30 Uhr, beschä­dig­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter meh­re­re Lat­ten eines Holz­zau­nes in der Rie­men­schnei­der­stra­ße. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei etwa 100 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.