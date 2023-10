In Bau­nach dreht sich im Okto­ber 2023 wie­der ein­mal alles um das The­ma „Nach­hal­tig­keit“.

Mon­tag und Diens­tag fin­den daher am Vor­mit­tag Ver­an­stal­tun­gen mit Jugend­li­chen ver­schie­den­ster Schul­for­men statt. Am Diens­tag­abend um 19 Uhr ist eine kosten­lo­se, öffent­li­che Ver­an­stal­tung geplant. „Wir möch­ten zusam­men mit unse­rem Publi­kum Her­aus­for­de­run­gen der Gegen­wart auf­grei­fen und einen Blick in eine nach­hal­ti­ge Zukunft rich­ten. Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind zu der kosten­lo­sen Abend­ver­an­stal­tung am 17.10.23 sehr herz­lich ein­ge­la­den“, so Bür­ger­mei­ster Tobi­as Roppelt.

Hier­zu wur­de in die­sem Jahr der bekann­te Fil­me­ma­cher und erfah­re­ne Vor­trags­red­ner Wer­ner Boo­te (Pla­stic Pla­net / Die grü­ne Lüge) ein­ge­la­den. Boo­te ver­steht es sein Publi­kum auf eine inspi­rie­ren­de Rei­se mit­neh­men. Wie beein­flus­sen unse­re Ent­schei­dun­gen Men­schen nach­fol­gen­der Gene­ra­tio­nen in unse­rer Kommune/​Landkreis/​Allianz oder in ande­ren Erd­tei­len? Wel­che Aus­wir­kun­gen hat es bei­spiels­wei­se, wie wir kon­su­mie­ren, wel­che Fort­be­we­gungs­mit­tel wir nut­zen oder wel­che und wie viel Ener­gie wir ver­brau­chen? Wel­che glo­ba­len Mecha­nis­men füh­ren zu Kon­flik­ten, Ter­ror, Flucht und wie kön­nen wir etwas gemein­sam dage­gen tun?

Wer­ner Boo­te spricht über gesell­schafts­re­le­van­te The­men, die sei­nen Fil­men zugrun­de lie­gen, auf eine unter­hal­ten­de, sym­pa­thi­sche und pro­vo­kan­te Wei­se. Mit sei­nen Denk­an­stö­ßen moti­viert er stets zu fri­schen und bahn­bre­chen­den Ideen. Am Ende stellt er mit sei­nem Publi­kum gemein­sam die Fra­ge „Was ist ein gutes Leben?“

„Wir möch­ten nicht mit dem erho­be­nen Zei­ge­fin­ger auf Miss­stän­de auf­merk­sam machen, son­dern gemein­sam mit dem Publi­kum auf eine posi­ti­ve Art und Wei­se nach­hal­ti­ge Mög­lich­kei­ten her­aus­zu­ar­bei­ten und klei­ne Denk­an­stö­ße geben,“ erklärt der Nach­hal­tig­keits­be­auf­trag­te Hei­ko Schmitt das Kon­zept der Ver­an­stal­tun­gen, „Wir möch­ten eben­falls, dass die Besu­che­rin­nen und Besu­cher fröh­lich, moti­viert nach Hau­se gehen und Spaß am The­ma Nach­hal­tig­keit entwickeln.“

Die Stadt Bau­nach führt bereits zum drit­ten Mal gemein­sam mit der AG Bau­NACH­hal­tig­keit Nach­hal­tig­keits­ta­ge in Bau­nach durch. Nach „Ret­tet Bie­nen & Insek­ten“ und „Alle satt?!“ wird es die­ses Jahr ein Auf­ruf zu mehr Nach­hal­tig­keit geben – Call to action!