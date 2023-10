Am Frei­tag, den 13.10.2023 steigt die näch­ste FFO-Jugend­par­ty im Jun­gen Thea­ter Forch­heim. Jugend­li­che im Alter von 12 bis ein­schließ­lich 15 Jah­ren kön­nen wie gewohnt in der Zeit von 18.00 – 22.00 Uhr: Freun­de tref­fen, Musik hören, Lie­der wün­schen und tan­zen. Eben alles was Spaß macht.

Die Musik dazu lie­fert DJ Rewerb, der mit sei­nen Sounds die Tanz­flä­che füllt und für aus­ge­las­se­ne Par­ty­stim­mung sorgt. Der Ein­tritt kostet 3,50€.

Die Dis­co­aben­de sind öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen, der KJR über­nimmt kei­ne Auf­sichts­pflicht. Aus Sicher­heits­grün­den ist der Ein­lass auf 200 Per­so­nen beschränkt!

Ein­lass ist nur mit gül­ti­gem Aus­weis (z.B. Schü­ler/-innen­aus­weis) mög­lich!!!! Der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim sowie der Jugend­kon­takt­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim bie­ten Jugend­li­chen die­ser Alters­stu­fe die Mög­lich­keit, im siche­ren Rah­men rich­ti­ges Dis­co­fee­ling zu erle­ben. Aber eben OHNE Alko­hol und Drogen.

Die FFO-Ter­mi­ne für den Herbst und Win­ter sind: 24.11.2023 und 15.12.2023. Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter 09191/73 88–0 oder www​.kjr​-forch​heim​.de bzw. per E‑Mail an info@​forchheim.​de.