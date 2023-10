Zum EBSer Stadt­ju­bi­lä­um wird der Kirch­weih­got­tes­dienst am 15, Okto­ber in der Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus um 10 Uhr beson­ders fest­lich gestal­tet. Es erklingt die Mis­sa bre­vis in C (Orgels­o­lo­me­s­se) KV 259 von W. A. Mozart mit Soli­sten, Kath. Kir­chen­chor und Orgel unter der Lei­tung von Rudi Kreuzer.

Um 17.30 Uhr laden die Pfarr­ge­mein­de und der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt zur tra­di­tio­nel­len Orgel­ves­per mit den Orga­ni­sten und dem Kir­chen­chor ein.

Der Ein­tritt ist frei. Spen­den für den Erhalt der Orgel wer­den ger­ne angenommen.